https://ria.ru/20240123/marketpleys-1923054365.html

В Госдуме нашли альтернативу слову "маркетплейс"

В Госдуме нашли альтернативу слову "маркетплейс" - РИА Новости, 23.01.2024

В Госдуме нашли альтернативу слову "маркетплейс"

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предлагает вместо слова "маркетплейс" использовать РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:14

2024-01-23T18:14

2024-01-23T18:14

экономика

технологии

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предлагает вместо слова "маркетплейс" использовать "виртуальная торговая площадка" или "виртуальный торговый посредник". "Целесообразно назвать маркетплейс либо виртуальной торговой площадкой, либо виртуальным торговым посредником. Это позволит уйти от иностранных словосочетаний "electronic market", "electronic marketplace", - заявил Гаврилов журналистам. При этом он обратил внимание журналистов, что потребитель, который покупает на маркетплейсе, почему-то зачастую уверен, что он делает покупки через интернет, как в обычном магазине. "Однако, если мы внимательно посмотрим, что написано в правилах маркетплейса, то в них каждый маркетплейс о себе говорит, что он не продавец, а просто агент и просто предоставляет свои склады для предпринимателей и электронные площадки, которые продают товары и помогает доставить товар", - заметил депутат. И далеко не всегда известен реальный продавец, добавил он. Мировой рынок электронной коммерции активно растет за счет развития такого формата торговли, и на его содержание довольно противоречиво влияют многочисленные факторы. Рост такой популярности - это, с одной стороны, путь к возможностям, с другой стороны - путь к препятствиям для игроков на рынке, подчеркнул Гаврилов. И основная задача состоит в том, чтобы найти не только название, но и такие стратегические решения, которые бы позволили создать эффективное сочетание целей продавцов и покупателей на платформах, обеспечивая тем самым взаимовыгодный обмен для каждого, полагает он.

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экономика, технологии, сергей гаврилов, госдума рф