https://ria.ru/20240123/lolita-1922922969.html

В Подмосковье отменили концерт Лолиты

В Подмосковье отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 23.01.2024

В Подмосковье отменили концерт Лолиты

Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 15 февраля в подмосковном Раменском, отменили, сообщается в Телеграм-канале общественного движения "Зов... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:38

2024-01-23T11:38

2024-01-23T11:38

шоубиз

московская область (подмосковье)

лолита милявская

раменское

андрей воробьев

"голая вечеринка"

знаменитости

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 15 февраля в подмосковном Раменском, отменили, сообщается в Телеграм-канале общественного движения "Зов народа".Активисты выложили ответ Министерства культуры Московской области со ссылкой на администрацию Раменского городского округа."Концерт Лолиты Милявской в ДК "Сатурн" отменен, продажа билетов остановлена. Зрители оповещены о способах возврата билетов", — говорится в сообщении ведомства.С просьбой запретить выступление Лолиты активисты "Зова народа" обратились в конце декабря к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.Ранее у Милявской отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.В конце декабря Лолита посетила "голую" вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую.

https://ria.ru/20240117/lolita-1921798311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), лолита милявская, раменское, андрей воробьев, "голая вечеринка", знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес