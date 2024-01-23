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В Подмосковье отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 23.01.2024
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Шоубиз
 
11:38 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/lolita-1922922969.html
В Подмосковье отменили концерт Лолиты
В Подмосковье отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 23.01.2024
В Подмосковье отменили концерт Лолиты
Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 15 февраля в подмосковном Раменском, отменили, сообщается в Телеграм-канале общественного движения "Зов... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:38
2024-01-23T11:38
шоубиз
московская область (подмосковье)
лолита милявская
раменское
андрей воробьев
"голая вечеринка"
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 15 февраля в подмосковном Раменском, отменили, сообщается в Телеграм-канале общественного движения "Зов народа".Активисты выложили ответ Министерства культуры Московской области со ссылкой на администрацию Раменского городского округа."Концерт Лолиты Милявской в ДК "Сатурн" отменен, продажа билетов остановлена. Зрители оповещены о способах возврата билетов", — говорится в сообщении ведомства.С просьбой запретить выступление Лолиты активисты "Зова народа" обратились в конце декабря к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.Ранее у Милявской отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.В конце декабря Лолита посетила "голую" вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую.
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московская область (подмосковье), лолита милявская, раменское, андрей воробьев, "голая вечеринка", знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Московская область (Подмосковье), Лолита Милявская, Раменское, Андрей Воробьев, "Голая вечеринка", Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
В Подмосковье отменили концерт Лолиты

Концерт Лолиты в подмосковном Раменском отменили

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 15 февраля в подмосковном Раменском, отменили, сообщается в Телеграм-канале общественного движения "Зов народа".
Активисты выложили ответ Министерства культуры Московской области со ссылкой на администрацию Раменского городского округа.
«
"Концерт Лолиты Милявской в ДК "Сатурн" отменен, продажа билетов остановлена. Зрители оповещены о способах возврата билетов", — говорится в сообщении ведомства.
С просьбой запретить выступление Лолиты активисты "Зова народа" обратились в конце декабря к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
Ранее у Милявской отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.
В конце декабря Лолита посетила "голую" вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.
Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую.
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ШоубизМосковская область (Подмосковье)Лолита МилявскаяРаменскоеАндрей Воробьев"Голая вечеринка"ЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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