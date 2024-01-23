https://ria.ru/20240123/livan-1922870715.html
Лавров назвал вовлечение Ливана в конфликт с Израилем недопустимым
Лавров назвал вовлечение Ливана в конфликт с Израилем недопустимым - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров назвал вовлечение Ливана в конфликт с Израилем недопустимым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом о недопустимости вовлечения Ливана в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:23
2024-01-23T03:23
2024-01-23T03:24
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сергей лавров
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом о недопустимости вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт, говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи, состоявшейся в штаб-квартире ООН. "В ходе беседы Лавров подчеркнул недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности, Ливана", - говорится в сообщении. В МИД РФ подчеркнули, что на встрече министры отметили "важность коллективных усилий, направленных на незамедлительное прекращение огня в Газе и решение острых гуманитарных проблем". "Подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики. Акцентирована необходимость скорейшего нахождения консенсусных решений вопросов национальной повестки дня самими ливанцами – без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.
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россия, ливан, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Ливан, Сергей Лавров, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Лавров назвал вовлечение Ливана в конфликт с Израилем недопустимым
Лавров: вовлечение Ливана в палестино-израильский конфликт недопустимо