https://ria.ru/20240123/livan-1922870715.html

Лавров назвал вовлечение Ливана в конфликт с Израилем недопустимым

Лавров назвал вовлечение Ливана в конфликт с Израилем недопустимым - РИА Новости, 23.01.2024

Лавров назвал вовлечение Ливана в конфликт с Израилем недопустимым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом о недопустимости вовлечения Ливана в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T03:23

2024-01-23T03:23

2024-01-23T03:24

россия

ливан

сергей лавров

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом о недопустимости вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт, говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи, состоявшейся в штаб-квартире ООН. "В ходе беседы Лавров подчеркнул недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности, Ливана", - говорится в сообщении. В МИД РФ подчеркнули, что на встрече министры отметили "важность коллективных усилий, направленных на незамедлительное прекращение огня в Газе и решение острых гуманитарных проблем". "Подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики. Акцентирована необходимость скорейшего нахождения консенсусных решений вопросов национальной повестки дня самими ливанцами – без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.

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россия, ливан, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире