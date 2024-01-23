https://ria.ru/20240123/lipetsk-1923088332.html
Более 130 идей подали от Липецка на форум "Сильные идеи для нового времени"
Более 130 идей подали от Липецка на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 23.01.2024
Более 130 идей подали от Липецка на форум "Сильные идеи для нового времени"
В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, цель которой - разработать проекты и инициативы по... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:34
2024-01-23T21:34
2024-01-23T21:36
липецкая область
липецкая область
липецк
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923087986_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_d450a4ccf215c0741821836f938e2fde.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, цель которой - разработать проекты и инициативы по комплексному развитию региона; ряд проектов жителей Липецка в социальной сфере и новых технологиях, которые возможно распространить на всю страну, уже заявлены на форум "Сильные идеи для нового времени", сообщается на сайте АСИ. Форум проводится АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ. Во второй раз в рамках форума пройдет конкурс растущих российских брендов "Знай наших". Среди направлений, над которыми в течение трех дней работали федеральные и региональные команды, - туризм, демографическая политика, технологическое и молодежное предпринимательство, креативные индустрии. "Мы договорились, что проекты, которые обсуждались командами АСИ, экосистемы ВЭБа, командой Липецкой области, предпринимательским сообществом, НКО, экспертами, доработаем в рамках подготовки следующей стратегии развития региона 2024-2030 годов. Кроме того, нам бы хотелось провести в Липецкой области федеральное мероприятие по повестке качества жизни, пригласить сюда команды из других регионов. Здесь есть что показать", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, ее слова приводятся на сайте. В качестве примера успешной практики в социальной сфере глава АСИ назвала открытие в конце 2023 года центра психологической помощи подросткам "Беседка". Проект вошел в десятку лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени" и является редкой инициативой в работе с детьми, считает Чупшева. В материале отмечается, что в развитии туризма одним из перспективных направлений может стать создание культурно-туристических центров в исторических усадьбах на сельских территориях и в малых городах. В Липецкой области силами предпринимателя Алексея Шкрапкина отреставрировали усадьбу Скорняково-Архангельское. В части работы с молодежью эксперты предложили создать систему поддержки по обучению предпринимательству, которая будет включать информацию о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. В прошлом году на форум "Сильные идеи для нового времени" свой проект Smart pillbox ("Умная таблетница") заявила школьница Елизавета Моисеева. Уже готов прототип устройства. На форум, который в 2024 году в четвертый раз, от Липецкой области поступило более 130 идей и почти 100 брендов участвуют в конкурсе "Знай наших".
https://ria.ru/20240113/artamonov-1921190978.html
https://ria.ru/20240113/tovaroproizvodstvo-1921175556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, липецк, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Россия, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, цель которой - разработать проекты и инициативы по комплексному развитию региона; ряд проектов жителей Липецка в социальной сфере и новых технологиях, которые возможно распространить на всю страну, уже заявлены на форум "Сильные идеи для нового времени", сообщается на сайте АСИ.
Форум проводится АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ. Во второй раз в рамках форума пройдет конкурс растущих российских брендов "Знай наших".
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Среди направлений, над которыми в течение трех дней работали федеральные и региональные команды, - туризм, демографическая политика, технологическое и молодежное предпринимательство, креативные индустрии.
«
"Мы договорились, что проекты, которые обсуждались командами АСИ, экосистемы ВЭБа, командой Липецкой области, предпринимательским сообществом, НКО, экспертами, доработаем в рамках подготовки следующей стратегии развития региона 2024-2030 годов. Кроме того, нам бы хотелось провести в Липецкой области федеральное мероприятие по повестке качества жизни, пригласить сюда команды из других регионов. Здесь есть что показать", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева
, ее слова приводятся на сайте.
В качестве примера успешной практики в социальной сфере глава АСИ назвала открытие в конце 2023 года центра психологической помощи подросткам "Беседка". Проект вошел в десятку лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени" и является редкой инициативой в работе с детьми, считает Чупшева.
В материале отмечается, что в развитии туризма одним из перспективных направлений может стать создание культурно-туристических центров в исторических усадьбах на сельских территориях и в малых городах. В Липецкой области силами предпринимателя Алексея Шкрапкина отреставрировали усадьбу Скорняково-Архангельское.
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В части работы с молодежью эксперты предложили создать систему поддержки по обучению предпринимательству, которая будет включать информацию о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. В прошлом году на форум "Сильные идеи для нового времени" свой проект Smart pillbox ("Умная таблетница") заявила школьница Елизавета Моисеева. Уже готов прототип устройства.
На форум, который в 2024 году в четвертый раз, от Липецкой области поступило более 130 идей и почти 100 брендов участвуют в конкурсе "Знай наших".