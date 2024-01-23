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Более 130 идей подали от Липецка на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 23.01.2024
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Липецкая область
 
21:34 23.01.2024 (обновлено: 21:36 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/lipetsk-1923088332.html
Более 130 идей подали от Липецка на форум "Сильные идеи для нового времени"
Более 130 идей подали от Липецка на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 23.01.2024
Более 130 идей подали от Липецка на форум "Сильные идеи для нового времени"
В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, цель которой - разработать проекты и инициативы по... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:34
2024-01-23T21:36
липецкая область
липецкая область
липецк
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, цель которой - разработать проекты и инициативы по комплексному развитию региона; ряд проектов жителей Липецка в социальной сфере и новых технологиях, которые возможно распространить на всю страну, уже заявлены на форум "Сильные идеи для нового времени", сообщается на сайте АСИ. Форум проводится АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ. Во второй раз в рамках форума пройдет конкурс растущих российских брендов "Знай наших". Среди направлений, над которыми в течение трех дней работали федеральные и региональные команды, - туризм, демографическая политика, технологическое и молодежное предпринимательство, креативные индустрии. "Мы договорились, что проекты, которые обсуждались командами АСИ, экосистемы ВЭБа, командой Липецкой области, предпринимательским сообществом, НКО, экспертами, доработаем в рамках подготовки следующей стратегии развития региона 2024-2030 годов. Кроме того, нам бы хотелось провести в Липецкой области федеральное мероприятие по повестке качества жизни, пригласить сюда команды из других регионов. Здесь есть что показать", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, ее слова приводятся на сайте. В качестве примера успешной практики в социальной сфере глава АСИ назвала открытие в конце 2023 года центра психологической помощи подросткам "Беседка". Проект вошел в десятку лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени" и является редкой инициативой в работе с детьми, считает Чупшева. В материале отмечается, что в развитии туризма одним из перспективных направлений может стать создание культурно-туристических центров в исторических усадьбах на сельских территориях и в малых городах. В Липецкой области силами предпринимателя Алексея Шкрапкина отреставрировали усадьбу Скорняково-Архангельское. В части работы с молодежью эксперты предложили создать систему поддержки по обучению предпринимательству, которая будет включать информацию о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. В прошлом году на форум "Сильные идеи для нового времени" свой проект Smart pillbox ("Умная таблетница") заявила школьница Елизавета Моисеева. Уже готов прототип устройства. На форум, который в 2024 году в четвертый раз, от Липецкой области поступило более 130 идей и почти 100 брендов участвуют в конкурсе "Знай наших".
https://ria.ru/20240113/artamonov-1921190978.html
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липецкая область, липецк, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Россия, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Более 130 идей подали от Липецка на форум "Сильные идеи для нового времени"

© Фото: пресс-служба АСИВ Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив
В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив
© Фото: пресс-служба АСИ
В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, цель которой - разработать проекты и инициативы по комплексному развитию региона; ряд проектов жителей Липецка в социальной сфере и новых технологиях, которые возможно распространить на всю страну, уже заявлены на форум "Сильные идеи для нового времени", сообщается на сайте АСИ.
Форум проводится АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ. Во второй раз в рамках форума пройдет конкурс растущих российских брендов "Знай наших".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации
13 января, 17:44
Среди направлений, над которыми в течение трех дней работали федеральные и региональные команды, - туризм, демографическая политика, технологическое и молодежное предпринимательство, креативные индустрии.
«
"Мы договорились, что проекты, которые обсуждались командами АСИ, экосистемы ВЭБа, командой Липецкой области, предпринимательским сообществом, НКО, экспертами, доработаем в рамках подготовки следующей стратегии развития региона 2024-2030 годов. Кроме того, нам бы хотелось провести в Липецкой области федеральное мероприятие по повестке качества жизни, пригласить сюда команды из других регионов. Здесь есть что показать", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, ее слова приводятся на сайте.
В качестве примера успешной практики в социальной сфере глава АСИ назвала открытие в конце 2023 года центра психологической помощи подросткам "Беседка". Проект вошел в десятку лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени" и является редкой инициативой в работе с детьми, считает Чупшева.
В материале отмечается, что в развитии туризма одним из перспективных направлений может стать создание культурно-туристических центров в исторических усадьбах на сельских территориях и в малых городах. В Липецкой области силами предпринимателя Алексея Шкрапкина отреставрировали усадьбу Скорняково-Архангельское.
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Артамонов: по объему товаропроизводства Липецкая область — первая в ЦФО
13 января, 16:11
В части работы с молодежью эксперты предложили создать систему поддержки по обучению предпринимательству, которая будет включать информацию о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. В прошлом году на форум "Сильные идеи для нового времени" свой проект Smart pillbox ("Умная таблетница") заявила школьница Елизавета Моисеева. Уже готов прототип устройства.
На форум, который в 2024 году в четвертый раз, от Липецкой области поступило более 130 идей и почти 100 брендов участвуют в конкурсе "Знай наших".
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкРоссияСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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