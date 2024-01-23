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Лавров выразил надежду на единение палестинцев и отказ от междоусобиц
Лавров выразил надежду на единение палестинцев и отказ от междоусобиц - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров выразил надежду на единение палестинцев и отказ от междоусобиц
Россия надеется, что палестинцы будут едины и откажутся от междоусобиц, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:43
2024-01-23T23:43
2024-01-23T23:44
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Россия надеется, что палестинцы будут едины и откажутся от междоусобиц, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что когда "дело дойдет до рассуждений о параметрах так называемого завтрашнего дня", то принципиальное значение должны иметь ряд факторов. "Во-первых, консолидированная воля самого палестинского народа. Палестинцы, лишенные шанса на государственность, заслужили, чтобы этот вопрос наконец был решен. Первое и главное условие для этого - единство самой палестинской нации. Мы верим, что наши палестинские братья и сестры проявят стратегическую мудрость и откажутся от всех конъюнктурных соображений, междоусобиц, которые препятствуют национальному строительству. Они должны сами решать, как должно выглядеть их будущее государство, кто и как должен им управлять. По-моему, наши западные коллеги называют это демократией", - заявил Лавров, выступая на открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240123/krovoprolitie-1923099376.html
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в мире, россия, сергей лавров, оон, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров выразил надежду на единение палестинцев и отказ от междоусобиц
Лавров: Россия надеется, что палестинцы будут едины и откажутся от междоусобиц