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Лавров и глава МИД Турции обсудили график двусторонних контактов
Лавров и глава МИД Турции обсудили график двусторонних контактов - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров и глава МИД Турции обсудили график двусторонних контактов
Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили на встрече в штаб-квартире ООН график предстоящих двусторонних контактов, говорится в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:53
2024-01-23T03:53
2024-01-23T10:42
турция
сергей лавров
хакан фидан
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили на встрече в штаб-квартире ООН график предстоящих двусторонних контактов, говорится в сообщении российского МИД."Обсужден график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении министерства.Кроме того, министры рассмотрели вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества."Подчеркнута важность продолжения совместной работы в интересах поддержания и дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Затронут ход реализации ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере", - добавили в МИД РФ.Лавров и Фидан подтвердили на встрече "востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье".Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщала в минувшую субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ Владимира Путина 12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера. Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.
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турция, сергей лавров, хакан фидан, владимир путин
Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Владимир Путин
Лавров и глава МИД Турции обсудили график двусторонних контактов
Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили график будущих двусторонних контактов
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили на встрече в штаб-квартире ООН график предстоящих двусторонних контактов, говорится в сообщении
российского МИД.
«
"Обсужден график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, министры рассмотрели вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
"Подчеркнута важность продолжения совместной работы в интересах поддержания и дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Затронут ход реализации ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере", - добавили в МИД РФ.
Лавров и Фидан подтвердили на встрече "востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье".
Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщала в минувшую субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ Владимира Путина
12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера. Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом
в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции
.
Путин оценил двусторонние отношения России и Турции