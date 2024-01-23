https://ria.ru/20240123/latviya-1923053062.html

Захарова назвала лишение россиян ВНЖ в Латвии преступным отношением к людям

Захарова назвала лишение россиян ВНЖ в Латвии преступным отношением к людям - РИА Новости, 23.01.2024

Захарова назвала лишение россиян ВНЖ в Латвии преступным отношением к людям

Намерения властей Латвии выдворить из страны российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство, преступны, сравнимы со РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:10

2024-01-23T18:10

2024-01-23T18:29

латвия

россия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Намерения властей Латвии выдворить из страны российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство, преступны, сравнимы со зверствами фашистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Внимательно отслеживаем ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения в ближайшее время из Латвии граждан России, в основном преклонного возраста, не сдавших в соответствии с драконовскими поправками в местное миграционное законодательство экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте министерства.Посольство России в Латвии запустило серию публикаций о российских гражданах, которые лишились вида на жительство в этой стране и оказались под угрозой выдворения, указала она. "В этих материалах говорится о пожилых жителях, большинству из которых больше 60 лет, а некоторые перешагнули седьмой десяток. Среди них есть инвалиды-колясочники и даже слепые. Они долгие годы работали в Латвии, исправно платили налоги, однако сейчас лишились минимального соцпакета и доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию. В России у многих нет ни родственников, ни дома, ни другого имущества", - отметила она."Это – откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям. Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет", - подчеркнула Захарова.Все российские граждане, которые попадут в подобную ситуацию, получат необходимую помощь, для них будут созданы условия для нормальной жизни в России, на произвол судьбы никого не бросят, отметила она.

https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии