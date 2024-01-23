Рейтинг@Mail.ru
В Кургане эвакуировали жителей двух 17-этажных домов - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kurgan-1922886275.html
В Кургане эвакуировали жителей двух 17-этажных домов
В Кургане эвакуировали жителей двух 17-этажных домов - РИА Новости, 23.01.2024
В Кургане эвакуировали жителей двух 17-этажных домов
Жителей двух 17-этажных домов эвакуировали в Кургане в ночь на 23 января после сообщений о качающихся люстрах, причины устанавливаются, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:39
2024-01-23T08:39
происшествия
курган
куйбышев
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99489/72/994897223_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3d2531f1c6d763f1bf8d0c092d4e87fc.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Жителей двух 17-этажных домов эвакуировали в Кургане в ночь на 23 января после сообщений о качающихся люстрах, причины устанавливаются, сообщила пресс-служба горадминистрации. По данным властей, в ночь на 23 января на номер 112 пришло сообщение о том, что в 17-этажных домах по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 качаются люстры. На место выехали оперативные службы, ГУМЧС по Курганской области, полиция, а также власти. "МЧС совместно с полицией проведена превентивная эвакуация жителей домов. Их безопасности ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются. На время, которое необходимо для обследования домов, те жители, кто нуждается в жилье, администрацией города Кургана временно размещены в гостинице "Курган", - говорится в сообщении. Для доставки граждан к месту временного размещения администрацией также были предоставлены автобусы, уточняется в сообщении. У домов правоохранительными органами выставлен патруль в целях безопасности и обеспечения и сохранности имущества граждан, поясняет пресс-служба. В пресс-службе горадминистрации добавили, что с двух адресов эвакуировано 246 человек, включая 38 детей, большая часть разместилась у родственников либо уехала к себе в иное имеющееся жилье. "Тех, у кого есть необходимость, администрация города разместила в гостинице "Курган", куда граждан доставили автобусы. На утро 23 января в гостинице размещены 28 человек. Они смогут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в свои квартиры. Для тех, кто проживает в гостинице, администрация города организовала бесплатное горячее питание", - поясняет пресс-служба. Причины установят профильные ведомства и эксперты, для этого необходимо проведение обследования, уточняют власти.
https://ria.ru/20240110/kurgan-1920506700.html
https://ria.ru/20240119/podemnik-1922417864.html
курган
куйбышев
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99489/72/994897223_0:0:680:509_1920x0_80_0_0_01d99879ea9f51fad9d431dbd8d78aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган, куйбышев, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
Происшествия, Курган, Куйбышев, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье
В Кургане эвакуировали жителей двух 17-этажных домов

В Кургане после сообщений о качающихся люстрах эвакуировали жителей двух домов

© Фото : Администрация города КурганаГород Курган
Город Курган - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Администрация города Кургана
Город Курган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Жителей двух 17-этажных домов эвакуировали в Кургане в ночь на 23 января после сообщений о качающихся люстрах, причины устанавливаются, сообщила пресс-служба горадминистрации.
По данным властей, в ночь на 23 января на номер 112 пришло сообщение о том, что в 17-этажных домах по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 качаются люстры. На место выехали оперативные службы, ГУМЧС по Курганской области, полиция, а также власти.
Елена Ситникова - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Глава Кургана ушла в отставку после обвинения в халатности
10 января, 13:46
"МЧС совместно с полицией проведена превентивная эвакуация жителей домов. Их безопасности ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются. На время, которое необходимо для обследования домов, те жители, кто нуждается в жилье, администрацией города Кургана временно размещены в гостинице "Курган", - говорится в сообщении.
Для доставки граждан к месту временного размещения администрацией также были предоставлены автобусы, уточняется в сообщении.
У домов правоохранительными органами выставлен патруль в целях безопасности и обеспечения и сохранности имущества граждан, поясняет пресс-служба.
В пресс-службе горадминистрации добавили, что с двух адресов эвакуировано 246 человек, включая 38 детей, большая часть разместилась у родственников либо уехала к себе в иное имеющееся жилье. "Тех, у кого есть необходимость, администрация города разместила в гостинице "Курган", куда граждан доставили автобусы. На утро 23 января в гостинице размещены 28 человек. Они смогут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в свои квартиры. Для тех, кто проживает в гостинице, администрация города организовала бесплатное горячее питание", - поясняет пресс-служба.
Причины установят профильные ведомства и эксперты, для этого необходимо проведение обследования, уточняют власти.
Эвакуация посетителей горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново с кресельного подъемника - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Подмосковье со сломанного подъемника эвакуировали всех пассажиров
19 января, 18:48
 
ПроисшествияКурганКуйбышевКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала