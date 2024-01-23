https://ria.ru/20240123/kurgan-1922886275.html

В Кургане эвакуировали жителей двух 17-этажных домов

В Кургане эвакуировали жителей двух 17-этажных домов - РИА Новости, 23.01.2024

В Кургане эвакуировали жителей двух 17-этажных домов

Жителей двух 17-этажных домов эвакуировали в Кургане в ночь на 23 января после сообщений о качающихся люстрах, причины устанавливаются, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:39

2024-01-23T08:39

2024-01-23T08:39

происшествия

курган

куйбышев

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Жителей двух 17-этажных домов эвакуировали в Кургане в ночь на 23 января после сообщений о качающихся люстрах, причины устанавливаются, сообщила пресс-служба горадминистрации. По данным властей, в ночь на 23 января на номер 112 пришло сообщение о том, что в 17-этажных домах по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 качаются люстры. На место выехали оперативные службы, ГУМЧС по Курганской области, полиция, а также власти. "МЧС совместно с полицией проведена превентивная эвакуация жителей домов. Их безопасности ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются. На время, которое необходимо для обследования домов, те жители, кто нуждается в жилье, администрацией города Кургана временно размещены в гостинице "Курган", - говорится в сообщении. Для доставки граждан к месту временного размещения администрацией также были предоставлены автобусы, уточняется в сообщении. У домов правоохранительными органами выставлен патруль в целях безопасности и обеспечения и сохранности имущества граждан, поясняет пресс-служба. В пресс-службе горадминистрации добавили, что с двух адресов эвакуировано 246 человек, включая 38 детей, большая часть разместилась у родственников либо уехала к себе в иное имеющееся жилье. "Тех, у кого есть необходимость, администрация города разместила в гостинице "Курган", куда граждан доставили автобусы. На утро 23 января в гостинице размещены 28 человек. Они смогут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в свои квартиры. Для тех, кто проживает в гостинице, администрация города организовала бесплатное горячее питание", - поясняет пресс-служба. Причины установят профильные ведомства и эксперты, для этого необходимо проведение обследования, уточняют власти.

https://ria.ru/20240110/kurgan-1920506700.html

https://ria.ru/20240119/podemnik-1922417864.html

курган

куйбышев

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курган, куйбышев, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье