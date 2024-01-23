https://ria.ru/20240123/krovoprolitie-1923099376.html

США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров

США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024

США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров

США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, Вашингтон дает карт-бланш на коллективное наказание палестинцев, заявил министр... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:32

2024-01-23T23:32

2024-01-23T23:40

в мире

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оон

вашингтон (штат)

сергей лавров

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 23 янв - РИА Новости. США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, Вашингтон дает карт-бланш на коллективное наказание палестинцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН."Не только соображения большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страдания людей в Палестине. Равным образом востребованы шаги, направленные на недопущение дальнейшей дестабилизации обстановки в других частях Ближнего Востока. До сих пор наш совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна, она состоит в позиции США, блокирующих все инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях", - заявил Лавров.Министр добавил, что "изворотливость американской дипломатии вызывает оторопь", добавив, что Вашингтон то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает о снижении интенсивности боевых действий в Газе."Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240123/netanyakhu-1923098490.html

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вашингтон (штат)

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в мире, сша, оон, вашингтон (штат), сергей лавров, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году