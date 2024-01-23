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США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
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23:32 23.01.2024 (обновлено: 23:40 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/krovoprolitie-1923099376.html
США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров
США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров
США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, Вашингтон дает карт-бланш на коллективное наказание палестинцев, заявил министр... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:32
2024-01-23T23:40
в мире
сша
оон
вашингтон (штат)
сергей лавров
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 23 янв - РИА Новости. США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, Вашингтон дает карт-бланш на коллективное наказание палестинцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН."Не только соображения большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страдания людей в Палестине. Равным образом востребованы шаги, направленные на недопущение дальнейшей дестабилизации обстановки в других частях Ближнего Востока. До сих пор наш совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна, она состоит в позиции США, блокирующих все инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях", - заявил Лавров.Министр добавил, что "изворотливость американской дипломатии вызывает оторопь", добавив, что Вашингтон то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает о снижении интенсивности боевых действий в Газе."Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев", - подчеркнул Лавров.
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в мире, сша, оон, вашингтон (штат), сергей лавров, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, ООН, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров

Лавров: США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
Читать ria.ru в
ООН, 23 янв - РИА Новости. США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, Вашингтон дает карт-бланш на коллективное наказание палестинцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
«
"Не только соображения большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страдания людей в Палестине. Равным образом востребованы шаги, направленные на недопущение дальнейшей дестабилизации обстановки в других частях Ближнего Востока. До сих пор наш совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна, она состоит в позиции США, блокирующих все инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях", - заявил Лавров.
Министр добавил, что "изворотливость американской дипломатии вызывает оторопь", добавив, что Вашингтон то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает о снижении интенсивности боевых действий в Газе.
«
"Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев", - подчеркнул Лавров.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание
Вчера, 23:17
 
В миреСШАООНВашингтон (штат)Сергей ЛавровРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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