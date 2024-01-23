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США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров
США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров
США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, Вашингтон дает карт-бланш на коллективное наказание палестинцев, заявил министр... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:32
2024-01-23T23:32
2024-01-23T23:40
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ООН, 23 янв - РИА Новости. США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, Вашингтон дает карт-бланш на коллективное наказание палестинцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН."Не только соображения большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страдания людей в Палестине. Равным образом востребованы шаги, направленные на недопущение дальнейшей дестабилизации обстановки в других частях Ближнего Востока. До сих пор наш совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна, она состоит в позиции США, блокирующих все инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях", - заявил Лавров.Министр добавил, что "изворотливость американской дипломатии вызывает оторопь", добавив, что Вашингтон то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает о снижении интенсивности боевых действий в Газе."Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев", - подчеркнул Лавров.
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в мире, сша, оон, вашингтон (штат), сергей лавров, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, ООН, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе, заявил Лавров
Лавров: США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа