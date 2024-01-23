https://ria.ru/20240123/krasnoe_more-1922871030.html

Лавров и глава МИД Ирана обеспокоены ростом напряженности в Красном море

Лавров и глава МИД Ирана обеспокоены ростом напряженности в Красном море - РИА Новости, 23.01.2024

Лавров и глава МИД Ирана обеспокоены ростом напряженности в Красном море

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в ООН выразили обеспокоенность ростом напряженности в Красном море,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T03:26

2024-01-23T03:26

2024-01-23T03:26

россия

красное море

иран

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

оон

военная операция сша и британии в йемене

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в ООН выразили обеспокоенность ростом напряженности в Красном море, говорится в сообщении МИД России. "Выражена общая обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, резко деградировавшей в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним государств против Йемена", - указывается на сайте ведомства. По данным российского МИД, главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения условий для гуманитарного содействия жителям анклава.

https://ria.ru/20240123/livan-1922870715.html

россия

красное море

иран

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россия, красное море, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, оон, военная операция сша и британии в йемене, в мире