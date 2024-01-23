https://ria.ru/20240123/konsultatsii-1923100777.html

Лавров рассказал о предложении России по решению палестинского вопроса

Лавров рассказал о предложении России по решению палестинского вопроса - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров рассказал о предложении России по решению палестинского вопроса

Россия предлагает созвать консультации на министерском уровне для выработки шагов по содействию восстановления палестинского единства, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-23T23:52

2024-01-23T23:52

2024-01-24T00:20

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 23 янв - РИА Новости. Россия предлагает созвать консультации на министерском уровне для выработки шагов по содействию восстановления палестинского единства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "После купирования острой фазы нынешнего кризиса, которому должен способствовать солидарный призыв Совета безопасности к прекращению огня, мы предлагаем созвать консультации на министерском уровне для консолидации позиций ключевых региональных игроков и выработки на этой основе практических шагов по содействию восстановления палестинского единства", - сказал министр на открытых дебатах Совета безопасности ООН по палестинскому вопросу. На следующем этапе будет востребован формат международной конференции по ближневосточному урегулированию, отметил он. "Цель такой конференции - провозглашение палестинского государства, выработка мер по обеспечению надежной безопасности Израиля и по нормализации его отношений с арабскими и в целом со всеми мусульманскими странами", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240123/lavrov-1923100584.html

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Выступление Сергея Лаврова в Совбезе ООН по Ближнему Востоку Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. 2024-01-23T23:52 true PT17M17S

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в мире, россия, сергей лавров, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году