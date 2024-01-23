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Ангел и Царевна Лебедь. Удивительные ледовые скульптуры в Красноярске - РИА Новости, 23.01.2024
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Туризм
 
16:45 23.01.2024 (обновлено: 16:55 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/konkurs-1922743190.html
Ангел и Царевна Лебедь. Удивительные ледовые скульптуры в Красноярске
Ангел и Царевна Лебедь. Удивительные ледовые скульптуры в Красноярске - РИА Новости, 23.01.2024
Ангел и Царевна Лебедь. Удивительные ледовые скульптуры в Красноярске
В Красноярске подвели итоги конкурса ледовых скульптур "Волшебный лед Сибири". С 14 января на Ярыгинской набережной на глазах у зрителей десять команд... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:45
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фото
туризм
туризм
красноярск
александр пушкин
достопримечательности
куда сходить
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Красноярске подвели итоги конкурса ледовых скульптур "Волшебный лед Сибири". С 14 января на Ярыгинской набережной на глазах у зрителей десять команд превращали 20 тонн замороженной воды в фигуры сказочных героев. Шедевры, созданные по мотивам произведений Александра Пушкина, — в фотоленте РИА новости.
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РИА Новости
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фото, фото, туризм, красноярск, александр пушкин, достопримечательности, куда сходить , куда можно лететь
Фото, Туризм, Туризм, Красноярск, Александр Пушкин, Достопримечательности, куда сходить , куда можно лететь

Ангел и Царевна Лебедь. Удивительные ледовые скульптуры в Красноярске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Красноярске подвели итоги конкурса ледовых скульптур "Волшебный лед Сибири". С 14 января на Ярыгинской набережной на глазах у зрителей десять команд превращали 20 тонн замороженной воды в фигуры сказочных героев. Шедевры, созданные по мотивам произведений Александра Пушкина, — в фотоленте РИА новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В Красноярске появились новые места для селфи: на фоне сказочных скульптур "Золотая рыбка", "Царевна Лебедь", "Золотой петушок". Арт-объекты останутся как минимум до середины февраля.

Люди осматривают ледовые скульптурные композиции, созданные участниками молодежного конкурса ледовой скульптуры Волшебный лед Сибири в рамках XVIII Зимнего суриковского фестиваля искусств в Красноярске

В Красноярске появились новые места для селфи: на фоне сказочных скульптур "Золотая рыбка", "Царевна Лебедь", "Золотой петушок". Арт-объекты останутся как минимум до середины февраля.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 5
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Лучшей признана скульптура "Ангел". Ее создатели — команда Stopmfrun, студенты Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Они получили главный приз — 50 тысяч рублей.

Люди осматривают ледовые скульптурные композиции, созданные участниками молодежного конкурса ледовой скульптуры Волшебный лед Сибири в рамках XVIII Зимнего суриковского фестиваля искусств в Красноярске

Лучшей признана скульптура "Ангел". Ее создатели — команда Stopmfrun, студенты Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Они получили главный приз — 50 тысяч рублей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 5
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

"Сказочная птица", созданная сборной педагогов детской художественной школы № 1 имени Сурикова, оказалась на втором месте.

"Мы старались сделать красивый силуэт. Хотели, чтобы птица как бы парила. На победу не рассчитывали, поэтому приятно удивились. Еще и приз зрительских симпатий нам достался", — поделились впечатлениями авторы работы Юлия и Анастасия.

Люди у ледовой скульптуры Сказочная птица, созданной участниками молодежного конкурса ледовой скульптуры Волшебный лед Сибири в рамках XVIII Зимнего суриковского фестиваля искусств в Красноярске

"Сказочная птица", созданная сборной педагогов детской художественной школы № 1 имени Сурикова, оказалась на втором месте.

"Мы старались сделать красивый силуэт. Хотели, чтобы птица как бы парила. На победу не рассчитывали, поэтому приятно удивились. Еще и приз зрительских симпатий нам достался", — поделились впечатлениями авторы работы Юлия и Анастасия.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 5
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

"Барышня-крестьянка" команды "Пионеры" заполучила бронзу конкурса.

Девушка у ледовой стены с детскими рисунками, установленной напротив ледовых скульптур молодежного конкурса ледовой скульптуры Волшебный лед Сибири в рамках XVIII Зимнего суриковского фестиваля искусств в Красноярске

"Барышня-крестьянка" команды "Пионеры" заполучила бронзу конкурса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 5
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

"Работа жюри была очень сложной. Сразу видно, кто из участников впервые работал со льдом, а у кого уже есть опыт. Разница между вторым и третьим местом — всего один балл. Всем хотелось дать призы за мужество, творческий порыв. И за то, что своими горячими сердцами растопили такой сложный материал, как лед", — рассказал председатель жюри, глава правления Красноярской региональной организации ВТОО "Союз художников России" Сергей Форостовский.

Ледовая скульптурная композиция Царевна-лебедь, созданная участниками молодежного конкурса ледовой скульптуры Волшебный лед Сибири в рамках XVIII Зимнего суриковского фестиваля искусств в Красноярске

"Работа жюри была очень сложной. Сразу видно, кто из участников впервые работал со льдом, а у кого уже есть опыт. Разница между вторым и третьим местом — всего один балл. Всем хотелось дать призы за мужество, творческий порыв. И за то, что своими горячими сердцами растопили такой сложный материал, как лед", — рассказал председатель жюри, глава правления Красноярской региональной организации ВТОО "Союз художников России" Сергей Форостовский.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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