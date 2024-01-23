Ангел и Царевна Лебедь. Удивительные ледовые скульптуры в Красноярске

"Работа жюри была очень сложной. Сразу видно, кто из участников впервые работал со льдом, а у кого уже есть опыт. Разница между вторым и третьим местом — всего один балл. Всем хотелось дать призы за мужество, творческий порыв. И за то, что своими горячими сердцами растопили такой сложный материал, как лед", — рассказал председатель жюри, глава правления Красноярской региональной организации ВТОО "Союз художников России" Сергей Форостовский.