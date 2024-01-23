Ангел и Царевна Лебедь. Удивительные ледовые скульптуры в Красноярске

В Красноярске появились новые места для селфи: на фоне сказочных скульптур "Золотая рыбка", "Царевна Лебедь", "Золотой петушок". Арт-объекты останутся как минимум до середины февраля.
В Красноярске появились новые места для селфи: на фоне сказочных скульптур "Золотая рыбка", "Царевна Лебедь", "Золотой петушок". Арт-объекты останутся как минимум до середины февраля.
Лучшей признана скульптура "Ангел". Ее создатели — команда Stopmfrun, студенты Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Они получили главный приз — 50 тысяч рублей.
Лучшей признана скульптура "Ангел". Ее создатели — команда Stopmfrun, студенты Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Они получили главный приз — 50 тысяч рублей.
"Сказочная птица", созданная сборной педагогов детской художественной школы № 1 имени Сурикова, оказалась на втором месте.
"Мы старались сделать красивый силуэт. Хотели, чтобы птица как бы парила. На победу не рассчитывали, поэтому приятно удивились. Еще и приз зрительских симпатий нам достался", — поделились впечатлениями авторы работы Юлия и Анастасия.
"Сказочная птица", созданная сборной педагогов детской художественной школы № 1 имени Сурикова, оказалась на втором месте.
"Мы старались сделать красивый силуэт. Хотели, чтобы птица как бы парила. На победу не рассчитывали, поэтому приятно удивились. Еще и приз зрительских симпатий нам достался", — поделились впечатлениями авторы работы Юлия и Анастасия.
"Барышня-крестьянка" команды "Пионеры" заполучила бронзу конкурса.
"Барышня-крестьянка" команды "Пионеры" заполучила бронзу конкурса.
"Работа жюри была очень сложной. Сразу видно, кто из участников впервые работал со льдом, а у кого уже есть опыт. Разница между вторым и третьим местом — всего один балл. Всем хотелось дать призы за мужество, творческий порыв. И за то, что своими горячими сердцами растопили такой сложный материал, как лед", — рассказал председатель жюри, глава правления Красноярской региональной организации ВТОО "Союз художников России" Сергей Форостовский.
"Работа жюри была очень сложной. Сразу видно, кто из участников впервые работал со льдом, а у кого уже есть опыт. Разница между вторым и третьим местом — всего один балл. Всем хотелось дать призы за мужество, творческий порыв. И за то, что своими горячими сердцами растопили такой сложный материал, как лед", — рассказал председатель жюри, глава правления Красноярской региональной организации ВТОО "Союз художников России" Сергей Форостовский.