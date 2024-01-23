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СМИ: конфискация замороженных российских активов не поможет Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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17:57 23.01.2024 (обновлено: 17:58 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/konfiskatsiya-1923048464.html
СМИ: конфискация замороженных российских активов не поможет Украине
СМИ: конфискация замороженных российских активов не поможет Украине - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: конфискация замороженных российских активов не поможет Украине
Обсуждаемая на Западе ранее возможность конфискации замороженных российских активов не поможет Украине и даже может осложнить положение Киева, считает агентство РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:57
2024-01-23T17:58
экономика
россия
украина
киев
антон силуанов
жозеп боррель
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Обсуждаемая на Западе ранее возможность конфискации замороженных российских активов не поможет Украине и даже может осложнить положение Киева, считает агентство Блумберг. "Конфискация суверенных активов сейчас может закончиться тем, что положение Украины станет еще хуже... вступление в долгий и спорный процесс изъятия российских активов может позволить западным государствам утверждать, что они что-то делают. Но это не поможет спасти Украину", - говорится в материале журналистов агентства. Агентство полагает, что в лучшем случае Украина сможет получить конфискованные средства лишь через многие годы или даже десятилетия на реконструкцию, а в худшем США и ЕС будут только использовать обещания разблокировки конфискованных российских активов в отдаленной перспективе в качестве оправдания для того, чтобы не выделять новую военную помощь Киеву. Кроме того, желание конфисковать активы суверенного государства создадут опасный прецедент, который подорвет стабильность международных отношений и экономических связей. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля. Агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что главы МИД стран ЕС в понедельник дали "политическое согласие" на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов вместо конфискации средств. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240123/aktivy-1922984620.html
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экономика, россия, украина, киев, антон силуанов, жозеп боррель, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Украина, Киев, Антон Силуанов, Жозеп Боррель, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: конфискация замороженных российских активов не поможет Украине

Блумберг: конфискация замороженных российских активов не поможет Украине

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Обсуждаемая на Западе ранее возможность конфискации замороженных российских активов не поможет Украине и даже может осложнить положение Киева, считает агентство Блумберг.
«
"Конфискация суверенных активов сейчас может закончиться тем, что положение Украины станет еще хуже... вступление в долгий и спорный процесс изъятия российских активов может позволить западным государствам утверждать, что они что-то делают. Но это не поможет спасти Украину", - говорится в материале журналистов агентства.
Агентство полагает, что в лучшем случае Украина сможет получить конфискованные средства лишь через многие годы или даже десятилетия на реконструкцию, а в худшем США и ЕС будут только использовать обещания разблокировки конфискованных российских активов в отдаленной перспективе в качестве оправдания для того, чтобы не выделять новую военную помощь Киеву.
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СМИ: в сенате США возник спор из-за проекта о передаче Киеву активов России
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Кроме того, желание конфисковать активы суверенного государства создадут опасный прецедент, который подорвет стабильность международных отношений и экономических связей.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля. Агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что главы МИД стран ЕС в понедельник дали "политическое согласие" на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов вместо конфискации средств.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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ЭкономикаРоссияУкраинаКиевАнтон СилуановЖозеп БоррельЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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