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Песков рассказал, что Путин, вероятно, посетит КНДР уже после выборов - РИА Новости, 23.01.2024
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15:38 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kndr-1922999778.html
Песков рассказал, что Путин, вероятно, посетит КНДР уже после выборов
Песков рассказал, что Путин, вероятно, посетит КНДР уже после выборов - РИА Новости, 23.01.2024
Песков рассказал, что Путин, вероятно, посетит КНДР уже после выборов
Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением посетить КНДР, но этот визит состоится не до выборов главы государства в РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:38
2024-01-23T15:38
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением посетить КНДР, но этот визит состоится не до выборов главы государства в РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, это более перспективные планы. Исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением", - сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос, может ли поездка состояться до выборов президента РФ. Выборы на пост главы государства пройдут 15-17 марта.
https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html
россия
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Песков рассказал, что Путин, вероятно, посетит КНДР уже после выборов

Песков: Путин собирается посетить КНДР, но не до президентских выборов

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением посетить КНДР, но этот визит состоится не до выборов главы государства в РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, это более перспективные планы. Исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением", - сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос, может ли поездка состояться до выборов президента РФ.
Выборы на пост главы государства пройдут 15-17 марта.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Северная Корея ждет Путина
Вчера, 08:00
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)
 
 
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