https://ria.ru/20240123/kndr-1922999778.html

Песков рассказал, что Путин, вероятно, посетит КНДР уже после выборов

Песков рассказал, что Путин, вероятно, посетит КНДР уже после выборов - РИА Новости, 23.01.2024

Песков рассказал, что Путин, вероятно, посетит КНДР уже после выборов

Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением посетить КНДР, но этот визит состоится не до выборов главы государства в РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:38

2024-01-23T15:38

2024-01-23T15:38

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением посетить КНДР, но этот визит состоится не до выборов главы государства в РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, это более перспективные планы. Исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением", - сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос, может ли поездка состояться до выборов президента РФ. Выборы на пост главы государства пройдут 15-17 марта.

https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея)