https://ria.ru/20240123/kheyli-1922871324.html
Хейли посетовала на возраст политиков во власти
Хейли посетовала на возраст политиков во власти - РИА Новости, 23.01.2024
Хейли посетовала на возраст политиков во власти
Основная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли заявила, что США... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:31
2024-01-23T03:31
2024-01-23T04:09
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Основная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли заявила, что США руководят слишком старые политики и ничего не работает. "Посмотрите на Вашингтон, там не работают в наших интересах больше, не знаю, начинали ли вообще. У конгресса одна работа: вовремя согласовать бюджет. Это происходило только четыре раза за 40 лет. Вы не согласовываете бюджет вовремя, у вас не должно быть зарплаты, я считаю", - сказала Хейли на встрече со сторонниками в штате Нью-Гемпшир. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети. Она заявила, что нужно ограничить количество сроков пребывания на посту законодателей, а для тех во власти, кому больше 75 лет, нужно ввести обязательную проверку умственных способностей. "Я не выражаю неуважение, мы все знаем тех, кто старше 75 и может кругами бегать, но мы знаем и Джо Байдена. Эти люди принимают решения относительно нашей нацбезопасности", - указала Хейли. "Конгресс стал самым привилегированным домом престарелых в стране, так больше нельзя", - добавила соперница Трампа. Она подчеркнула, что во власти слишком много адвокатов, а нужны бухгалтеры. Хейли напомнила об огромном внешнем долге США, возложив вину не только на демократов, но и на республиканцев, подчеркнув, что политики тратят государственные деньги, "как пьяные матросы". К примеру, по словам Хейли, из семи долларов, выделенных на поддержку бизнеса в период коронавируса, один был украден. По ее словам, треть страны пользуются господдержкой для обеспечения своих нужд в питании и медицине. Критику со стороны кандидата вызвала и система образования. Как заявила Хейли, только треть восьмиклассников читает на достойном уровне, еще меньше преуспели в математике. "Нужно, чтобы наши дети снова читали", - сказала она. Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от борьбы за пост номинанта от республиканцев на президентских выборах и поддержал Трампа. Такое решение он принял на основе результатов первых мероприятий в рамках предварительных выборов в Айове: Трамп забрал голоса половины участников, Десантис занял второе место. Еще раньше из гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами. В борьбе за номинацию осталось два основных претендента - Хейли и Трамп, но бывшего президента, согласно опросам, поддерживают больше избирателей. Нынешнее выступление Хейли может оказаться последним, если она не получит достаточно голосов в Нью-Гемпшире. Сама Хейли делает ставку на праймериз в штате Южная Каролина, где она ранее была губернатором, и может задержаться в гонке, даже если не получит поддержки Нью-Гемпшира. Первичные выборы в Южной Каролине пройдут в конце февраля. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20231105/bayden-1907521803.html
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сша, южная каролина, вашингтон (штат), никки хейли, дональд трамп, джо байден, оон, в мире
США, Южная Каролина, Вашингтон (штат), Никки Хейли, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН, В мире
Хейли посетовала на возраст политиков во власти
Хейли: США руководят слишком старые политики, в стране ничего не работает
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Основная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли заявила, что США руководят слишком старые политики и ничего не работает.
«
"Посмотрите на Вашингтон, там не работают в наших интересах больше, не знаю, начинали ли вообще. У конгресса одна работа: вовремя согласовать бюджет. Это происходило только четыре раза за 40 лет. Вы не согласовываете бюджет вовремя, у вас не должно быть зарплаты, я считаю", - сказала Хейли на встрече со сторонниками в штате Нью-Гемпшир. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
Она заявила, что нужно ограничить количество сроков пребывания на посту законодателей, а для тех во власти, кому больше 75 лет, нужно ввести обязательную проверку умственных способностей. "Я не выражаю неуважение, мы все знаем тех, кто старше 75 и может кругами бегать, но мы знаем и Джо Байдена
. Эти люди принимают решения относительно нашей нацбезопасности", - указала Хейли.
"Конгресс стал самым привилегированным домом престарелых в стране, так больше нельзя", - добавила соперница Трампа. Она подчеркнула, что во власти слишком много адвокатов, а нужны бухгалтеры. Хейли напомнила об огромном внешнем долге США, возложив вину не только на демократов, но и на республиканцев, подчеркнув, что политики тратят государственные деньги, "как пьяные матросы". К примеру, по словам Хейли, из семи долларов, выделенных на поддержку бизнеса в период коронавируса, один был украден. По ее словам, треть страны пользуются господдержкой для обеспечения своих нужд в питании и медицине.
Критику со стороны кандидата вызвала и система образования. Как заявила Хейли, только треть восьмиклассников читает на достойном уровне, еще меньше преуспели в математике. "Нужно, чтобы наши дети снова читали", - сказала она.
Трамп сравнил Байдена с шестилетним ребенком
Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис
объявил об отказе от борьбы за пост номинанта от республиканцев на президентских выборах и поддержал Трампа. Такое решение он принял на основе результатов первых мероприятий в рамках предварительных выборов в Айове
: Трамп забрал голоса половины участников, Десантис занял второе место. Еще раньше из гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами
. В борьбе за номинацию осталось два основных претендента - Хейли и Трамп, но бывшего президента, согласно опросам, поддерживают больше избирателей. Нынешнее выступление Хейли может оказаться последним, если она не получит достаточно голосов в Нью-Гемпшире. Сама Хейли делает ставку на праймериз в штате Южная Каролина
, где она ранее была губернатором, и может задержаться в гонке, даже если не получит поддержки Нью-Гемпшира. Первичные выборы в Южной Каролине пройдут в конце февраля.
Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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