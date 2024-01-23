https://ria.ru/20240123/kharkov-1922875367.html

Мэр Харькова заявил о серии взрывов

Мэр Харькова заявил о серии взрывов - РИА Новости, 23.01.2024

Мэр Харькова заявил о серии взрывов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:20

2024-01-23T05:20

2024-01-23T05:20

специальная военная операция на украине

харьков

харьковская область

вооруженные силы рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_157:121:1226:722_1920x0_80_0_0_90c935f5bba078518068a5c200c8c7f3.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. "В Харькове серия взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее в Харьковской области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240123/kherson-1922863450.html

харьков

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире