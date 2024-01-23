https://ria.ru/20240123/kharkov-1922875367.html
Мэр Харькова заявил о серии взрывов
Мэр Харькова заявил о серии взрывов - РИА Новости, 23.01.2024
Мэр Харькова заявил о серии взрывов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:20
2024-01-23T05:20
2024-01-23T05:20
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. "В Харькове серия взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее в Харьковской области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240123/kherson-1922863450.html
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харьков, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Мэр Харькова заявил о серии взрывов
Мэр Харькова Терехов заявил о серии взрывов в городе