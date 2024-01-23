https://ria.ru/20240123/khabarovsk-1922938263.html
Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО
Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО - РИА Новости, 23.01.2024
Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО
Агент украинской разведки, задержанный в Хабаровске за планирование убийства российских военных, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:21
2024-01-23T12:21
2024-01-23T12:44
происшествия
хабаровск
украина
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Агент украинской разведки, задержанный в Хабаровске за планирование убийства российских военных, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.О его задержании ФСБ сообщала в минувшую пятницу, местный житель планировал убийства военных и передавать украинским спецслужбам данные об используемых ВС РФ радиочастотах. Было заведено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена)."Житель Хабаровска дожидается суда в городском СИЗО, он заключен под стражу на два месяца", - сообщили в управлении.По статье о госизмене предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного.
https://ria.ru/20231115/gosizmena-1909681814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, украина
Происшествия, Хабаровск, Украина
Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО
Житель Хабаровска, задержанный за шпионаж для Киева, проведет два месяца в СИЗО