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Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО - РИА Новости, 23.01.2024
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12:21 23.01.2024 (обновлено: 12:44 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/khabarovsk-1922938263.html
Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО
Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО - РИА Новости, 23.01.2024
Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО
Агент украинской разведки, задержанный в Хабаровске за планирование убийства российских военных, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:21
2024-01-23T12:44
происшествия
хабаровск
украина
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Агент украинской разведки, задержанный в Хабаровске за планирование убийства российских военных, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.О его задержании ФСБ сообщала в минувшую пятницу, местный житель планировал убийства военных и передавать украинским спецслужбам данные об используемых ВС РФ радиочастотах. Было заведено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена)."Житель Хабаровска дожидается суда в городском СИЗО, он заключен под стражу на два месяца", - сообщили в управлении.По статье о госизмене предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного.
https://ria.ru/20231115/gosizmena-1909681814.html
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происшествия, хабаровск, украина
Происшествия, Хабаровск, Украина
Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО

Житель Хабаровска, задержанный за шпионаж для Киева, проведет два месяца в СИЗО

© Фото : Unsplash/Ehsan HabashiКамера в СИЗО
Камера в СИЗО - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Unsplash/Ehsan Habashi
Камера в СИЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Агент украинской разведки, задержанный в Хабаровске за планирование убийства российских военных, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.
О его задержании ФСБ сообщала в минувшую пятницу, местный житель планировал убийства военных и передавать украинским спецслужбам данные об используемых ВС РФ радиочастотах. Было заведено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена).
"Житель Хабаровска дожидается суда в городском СИЗО, он заключен под стражу на два месяца", - сообщили в управлении.
По статье о госизмене предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного.
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ПроисшествияХабаровскУкраина
 
 
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