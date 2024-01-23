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СМИ: в ВСУ появилась кавалерия - РИА Новости, 23.01.2024
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01:05 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kavaleriya-1922864688.html
СМИ: в ВСУ появилась кавалерия
СМИ: в ВСУ появилась кавалерия - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: в ВСУ появилась кавалерия
Украинские военные стали использовать в бою лошадей, пишет австрийское издание EXXpress. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T01:05
2024-01-23T01:05
в мире
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украинские военные стали использовать в бою лошадей, пишет австрийское издание EXXpress.Как говорится в материале, фотографии, опубликованные украинским минобороны, напоминают о "временах старых-добрых кавалерийских атак".На размещенном изданием снимке запечатлен украинский солдат с ПТРК Javelin, восседающий на лошади – "своем новейшем вездеходном средстве передвижения", рядом с ним стоит американский бронеавтомобиль HMMWV."Их четвероногий друг и сослуживец, безусловно, должен быть пуленепробиваемым. Толкнула на столь смелые инженерные решения бойцов ВСУ, видимо, острая нужда в транспорте", - пишет EXXpress.Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба допустил, что украинским войскам придется сражаться лопатами, если у них закончится оружие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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4.7
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в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины
СМИ: в ВСУ появилась кавалерия

Exxpress: ВСУ начали использовать кавалеристов с Javelin

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украинские военные стали использовать в бою лошадей, пишет австрийское издание EXXpress.
Как говорится в материале, фотографии, опубликованные украинским минобороны, напоминают о "временах старых-добрых кавалерийских атак".
На размещенном изданием снимке запечатлен украинский солдат с ПТРК Javelin, восседающий на лошади – "своем новейшем вездеходном средстве передвижения", рядом с ним стоит американский бронеавтомобиль HMMWV.
"Их четвероногий друг и сослуживец, безусловно, должен быть пуленепробиваемым. Толкнула на столь смелые инженерные решения бойцов ВСУ, видимо, острая нужда в транспорте", - пишет EXXpress.
Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба допустил, что украинским войскам придется сражаться лопатами, если у них закончится оружие.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Вчера, 12:44
 
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