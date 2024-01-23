https://ria.ru/20240123/kavaleriya-1922864688.html

СМИ: в ВСУ появилась кавалерия

СМИ: в ВСУ появилась кавалерия - РИА Новости, 23.01.2024

СМИ: в ВСУ появилась кавалерия

Украинские военные стали использовать в бою лошадей, пишет австрийское издание EXXpress. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T01:05

2024-01-23T01:05

2024-01-23T01:05

в мире

украина

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украинские военные стали использовать в бою лошадей, пишет австрийское издание EXXpress.Как говорится в материале, фотографии, опубликованные украинским минобороны, напоминают о "временах старых-добрых кавалерийских атак".На размещенном изданием снимке запечатлен украинский солдат с ПТРК Javelin, восседающий на лошади – "своем новейшем вездеходном средстве передвижения", рядом с ним стоит американский бронеавтомобиль HMMWV."Их четвероногий друг и сослуживец, безусловно, должен быть пуленепробиваемым. Толкнула на столь смелые инженерные решения бойцов ВСУ, видимо, острая нужда в транспорте", - пишет EXXpress.Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба допустил, что украинским войскам придется сражаться лопатами, если у них закончится оружие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240122/reb-1922745221.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины