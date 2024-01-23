https://ria.ru/20240123/inflyatsiya-1922788058.html

Удалось без переворота. США приобретают 51-й штат

Удалось без переворота. США приобретают 51-й штат - РИА Новости, 23.01.2024

Удалось без переворота. США приобретают 51-й штат

Инфляция в Аргентине превысила 211% — максимум более чем за 30 лет. Взрывной рост цен вызвали реформы нового правительства, в том числе девальвация песо... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:00

2024-01-23T08:00

2024-01-23T08:02

экономика

аргентина

мвф

федеральная резервная система сша

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922784088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6064035872668bb0f172be407ae41e8d.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Инфляция в Аргентине превысила 211% — максимум более чем за 30 лет. Взрывной рост цен вызвали реформы нового правительства, в том числе девальвация песо. Министр экономики Луис Капуто уверяет: так страна избежит катастрофы, вернет стабильность. Однако аналитики и эксперты в этом сильно сомневаются.Прогрессивные реформыИзбранный президент Хавьер Милей вступил в должность 11 декабря. К этому моменту инфляция в годовом выражении достигла 140%, за чертой бедности оказалось 40% населения. Милей обвинил прежнее руководство в нерациональных тратах и призвал соизмерять расходы с доходами. Пообещал сократить затраты и остановить рост цен. Однако ситуация продолжает ухудшаться.Итоговый показатель инфляции за 2023-й — 211,4%. В декабре — 25,5%. Потребительские товары в этом месяце подорожали на 32,7%, медицинские услуги — на 32,6, транспорт — на 31,7, бытовая техника — на 30,7%, продукты и безалкогольные напитки — на 29,7%. Кроме того, на 15% выросли тарифы на услуги связи, на 13,8 — коммунальные, на 6,2 — образовательные.И без того тяжелое состояние экономики усугубили "шоковые" реформы, в частности девальвация национальной валюты более чем вдвое — с 366 до 800 песо за доллар. Министр экономики Луис Капуто объяснил: приближение официального курса к рыночному (1070 за доллар) стимулирует экспорт. Эксперты в этом не уверены. "В истории России тоже случались масштабные девальвации, но ни одна из них не была добровольной. Такие действия обычно носят форс-мажорный характер, вряд ли в данном случае это был разумный шаг", — отмечает партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец.Финансовый аналитик Михаил Беляев уточняет, что девальвация имела бы смысл при фиксированном курсе. Тогда действительно повышается спрос на товары, производимые в стране, поставки увеличиваются, а это дает импульс к восстановлению экономики. Сейчас же, когда все определяется рынком, а не МВФ, девальвация просто разгоняет инфляцию, так как национальная валюта дешевеет относительно не только доллара, но и товаров.Завели бензопилуВласти переходят к жесткой экономии во всех сферах. Урежут затраты на содержание правительства — вместо 18 министерств останется девять, сократят и персонал. Уменьшат энергетические и транспортные субсидии, а все инфраструктурные госпроекты, к реализации которых еще не приступили, заморозят.Всего Милей подготовил около 300 поправок к законам и нормативным актам. Среди прочего — запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в ряд отраслей: винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие. Изменения коснутся и условий труда. Так, испытательный срок увеличат с трех до восьми месяцев, узаконят 12-часовой рабочий день, сократят отпуска по беременности и уходу за ребенком, компенсации увольняемым сотрудникам."Бюджет надо как-то сбалансировать, а социальные выплаты отсечь проще всего. На силовых структурах и правительственных расходах сэкономить гораздо сложнее. Любые западные проекты ведутся по этой схеме. К примеру, на Украине собираются уменьшать пенсии, повышать тарифы на электроэнергию для бытового сектора", — поясняет Беляев.Народное волнениеДекрет Милея вступил в силу 29 декабря, но объединение профсоюзов сразу подало иск в палату по трудовым спорам. Уже 3 января суд вынес решение в пользу истца, Всеобщей конфедерации труда (CGT), и приостановил реформу до ее рассмотрения конгрессом. Администрация президента пообещала подать апелляцию.Люди же жалуются на непомерные цены и надеются, что конгресс не примет поправки Милея. "Эти законы направлены на передачу ресурсов среднего класса богатым. В жизни не видел таких цен, как за последний месяц. Покупаю только самое необходимое. И я еще в привилегированном положении. У меня хорошая зарплата, есть доступ к медицинскому обслуживанию, а вот моим родственникам уже трудно свести концы с концами. А ведь это только начало правления Милея", — рассказывает Кристиан Лопес, IT-разработчик из Буэнос-Айреса."Цены ужасные, но государство просто умывает руки. Это похоже на 1990-е в России. Бензин взлетел с 350 до 700 песо за литр. Метро — 100 песо, автобус — 50 и объявили, что через полгода поднимут до 800, а коммуналку увеличат в семь раз. Думаю, мы близки к социальному взрыву. Это чувствуется на улицах, когда общаешься с окружающими", — говорит Хавьер Абрам, адвокат из Буэнос-Айреса.У многих зарплата порядка 250 тысяч песо, а на семью нужно минимум 500 тысяч.Новая валютаКроме того, президент выразил желание перевести страну на доллар. Экономисты указывают: это потребует упразднения Центробанка и перехода под управление ФРС, что де-факто включит Аргентину в экономический контур США.Латиноамериканские финансисты, включая бывших управляющего Центральным банком Мексики Гильермо Ортиса, министра финансов Чили Андреса Веласко, а также экс-главу Денежно-кредитного управления Бразилии Арминио Фрагу, раскритиковали идею Милея, отметив, что это не решит структурных проблем.Безответственное государственное управление привело к тому, что Аргентина не смогла реализовать экономический потенциал и из вполне благополучной страны превратилась в банкрота. Было уже девять дефолтов. Разворот на США, по мнению многих аналитиков, приведет к десятому. Беляев считает, что перспективным было бы развитие по линии БРИКС, но Милей уже полностью переориентировался на Вашингтон."Мир разделился на две сферы влияния, и США очень заинтересованы в привлечении Аргентины в свой лагерь", — добавляет эксперт.А внутренняя ситуация в этой стране американцев не волнует — им хватает собственных проблем.

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

https://ria.ru/20231221/argentina-1917117449.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, аргентина, мвф, федеральная резервная система сша, брикс