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Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку
Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку - РИА Новости, 23.01.2024
Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку
В прошлом году свыше 650 сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай получили господдержку по более чем 40 направлениям, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:16
2024-01-23T17:16
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В прошлом году свыше 650 сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай получили господдержку по более чем 40 направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства. По информации министерства сельского хозяйства региона, с 2024 года произошли изменения в господдержке агропромышленного комплекса. Компенсирующая и стимулирующая субсидии объединяются в одну с этого года. Теперь в рамках единого механизма в каждом регионе РФ возможно получение субсидии на агротехнологические работы, племенное животноводство, элитное семеноводство, агрострахование и малые формы хозяйствования. В пресс-службе отметили, что дополнительно регионы могут выбрать еще три направления. Для Республики Алтай - это мясное скотоводство, овцеводство и козоводство, производство молока. В числе других изменений – расширение направлений поддержки малых форм хозяйствования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, республика алтай, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Алтай, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В прошлом году свыше 650 сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай получили господдержку по более чем 40 направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации министерства сельского хозяйства региона, с 2024 года произошли изменения в господдержке агропромышленного комплекса. Компенсирующая и стимулирующая субсидии объединяются в одну с этого года.
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Теперь в рамках единого механизма в каждом регионе РФ
возможно получение субсидии на агротехнологические работы, племенное животноводство, элитное семеноводство, агрострахование и малые формы хозяйствования.
В пресс-службе отметили, что дополнительно регионы могут выбрать еще три направления. Для Республики Алтай - это мясное скотоводство, овцеводство и козоводство, производство молока. В числе других изменений – расширение направлений поддержки малых форм хозяйствования.