https://ria.ru/20240123/gospodderzhka-1923032624.html

Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку

Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку - РИА Новости, 23.01.2024

Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку

В прошлом году свыше 650 сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай получили господдержку по более чем 40 направлениям, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:16

2024-01-23T17:16

2024-01-23T17:16

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В прошлом году свыше 650 сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай получили господдержку по более чем 40 направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства. По информации министерства сельского хозяйства региона, с 2024 года произошли изменения в господдержке агропромышленного комплекса. Компенсирующая и стимулирующая субсидии объединяются в одну с этого года. Теперь в рамках единого механизма в каждом регионе РФ возможно получение субсидии на агротехнологические работы, племенное животноводство, элитное семеноводство, агрострахование и малые формы хозяйствования. В пресс-службе отметили, что дополнительно регионы могут выбрать еще три направления. Для Республики Алтай - это мясное скотоводство, овцеводство и козоводство, производство молока. В числе других изменений – расширение направлений поддержки малых форм хозяйствования.

https://ria.ru/20240123/gospodderzhka-1922952818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, республика алтай, поддержка бизнеса