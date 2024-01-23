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Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку - РИА Новости, 23.01.2024
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17:16 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/gospodderzhka-1923032624.html
Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку
Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку - РИА Новости, 23.01.2024
Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку
В прошлом году свыше 650 сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай получили господдержку по более чем 40 направлениям, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:16
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В прошлом году свыше 650 сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай получили господдержку по более чем 40 направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства. По информации министерства сельского хозяйства региона, с 2024 года произошли изменения в господдержке агропромышленного комплекса. Компенсирующая и стимулирующая субсидии объединяются в одну с этого года. Теперь в рамках единого механизма в каждом регионе РФ возможно получение субсидии на агротехнологические работы, племенное животноводство, элитное семеноводство, агрострахование и малые формы хозяйствования. В пресс-службе отметили, что дополнительно регионы могут выбрать еще три направления. Для Республики Алтай - это мясное скотоводство, овцеводство и козоводство, производство молока. В числе других изменений – расширение направлений поддержки малых форм хозяйствования.
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Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку

© Фото : пресс-служба правительства республики АлтайБолее 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку
Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства республики Алтай
Более 650 представителей АПК на Алтае получили господдержку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В прошлом году свыше 650 сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай получили господдержку по более чем 40 направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации министерства сельского хозяйства региона, с 2024 года произошли изменения в господдержке агропромышленного комплекса. Компенсирующая и стимулирующая субсидии объединяются в одну с этого года.
Фермеры Кузбасса получат 55,3 млн рублей господдержки по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Фермеры Кузбасса получат 55,3 млн рублей господдержки по нацпроекту
Вчера, 13:18
Теперь в рамках единого механизма в каждом регионе РФ возможно получение субсидии на агротехнологические работы, племенное животноводство, элитное семеноводство, агрострахование и малые формы хозяйствования.
В пресс-службе отметили, что дополнительно регионы могут выбрать еще три направления. Для Республики Алтай - это мясное скотоводство, овцеводство и козоводство, производство молока. В числе других изменений – расширение направлений поддержки малых форм хозяйствования.
 
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