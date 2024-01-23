https://ria.ru/20240123/golosovanie-1923098923.html

В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах

В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах - РИА Новости, 23.01.2024

В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах

В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах, явка составила 44%, следует из данных министерства юстиции. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:23

2024-01-23T23:23

2024-01-23T23:23

финляндия

александр стубб

пекка хаависто

юсси халла-ахо

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах, явка составила 44%, следует из данных министерства юстиции. Досрочное голосование началось 17 января и завершилось 23 января. Основной этап голосования пройдет в воскресенье, 28 января. На 21.00 (22.00 мск) после закрытия избирательных участков явка на досрочном голосовании составила 44%. Всего проголосовали более 1,8 миллиона избирателей, следует из информации минюста. На выборах представлено девять кандидатов. По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, бывшего премьер-министра Александра Стубба готовы поддержать 22% избирателей, экс-главу МИД Пекку Хаависто - 20%, на третьем месте - Юсси Халла-ахо с поддержкой 18%. На досрочном голосовании в 2018 году явка составила 36,7%.

https://ria.ru/20240121/grazhdanstvo-1922666281.html

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html

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финляндия, александр стубб, пекка хаависто, юсси халла-ахо