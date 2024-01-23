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В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах - РИА Новости, 23.01.2024
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23:23 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/golosovanie-1923098923.html
В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах
В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах - РИА Новости, 23.01.2024
В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах
В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах, явка составила 44%, следует из данных министерства юстиции. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:23
2024-01-23T23:23
финляндия
александр стубб
пекка хаависто
юсси халла-ахо
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах, явка составила 44%, следует из данных министерства юстиции. Досрочное голосование началось 17 января и завершилось 23 января. Основной этап голосования пройдет в воскресенье, 28 января. На 21.00 (22.00 мск) после закрытия избирательных участков явка на досрочном голосовании составила 44%. Всего проголосовали более 1,8 миллиона избирателей, следует из информации минюста. На выборах представлено девять кандидатов. По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, бывшего премьер-министра Александра Стубба готовы поддержать 22% избирателей, экс-главу МИД Пекку Хаависто - 20%, на третьем месте - Юсси Халла-ахо с поддержкой 18%. На досрочном голосовании в 2018 году явка составила 36,7%.
https://ria.ru/20240121/grazhdanstvo-1922666281.html
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финляндия, александр стубб, пекка хаависто, юсси халла-ахо
Финляндия, Александр Стубб, Пекка Хаависто, Юсси Халла-ахо
В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах

Минюст Финляндии: досрочное голосование на президентских выборах завершено

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В Финляндии завершилось досрочное голосование на президентских выборах, явка составила 44%, следует из данных министерства юстиции.
Досрочное голосование началось 17 января и завершилось 23 января. Основной этап голосования пройдет в воскресенье, 28 января.
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На 21.00 (22.00 мск) после закрытия избирательных участков явка на досрочном голосовании составила 44%. Всего проголосовали более 1,8 миллиона избирателей, следует из информации минюста.
На выборах представлено девять кандидатов. По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, бывшего премьер-министра Александра Стубба готовы поддержать 22% избирателей, экс-главу МИД Пекку Хаависто - 20%, на третьем месте - Юсси Халла-ахо с поддержкой 18%.
На досрочном голосовании в 2018 году явка составила 36,7%.
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ФинляндияАлександр СтуббПекка ХаавистоЮсси Халла-ахо
 
 
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