https://ria.ru/20240123/germaniya-1922979859.html
Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт
Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт - РИА Новости, 23.01.2024
Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт
Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об опасности... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:55
2024-01-23T14:55
2024-01-23T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об опасности военного конфликта с Россией рецидивом из 1930-х. Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому необходимо вооружаться, что сейчас и делается с союзниками по НАТО. Кроме того, по его словам, в Прибалтике нужно развернуть немецкую бригаду, которая к 2027 году будет "полностью боеспособна". "Видимо, у Писториуса рецидив Германии 30-х годов, и подобные заявления звучат по-петушиному. Мы видим, что сегодня бундесвер все больше превращается в вермахт по своим действиям и заявлениям, в том числе поставляя оружие на Украину – территорию бывшего Советского Союза", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сегодня немецкая экономика из-за враждебного курса к России "летит в тартарары". "Поэтому режим Шольца пытается сместить внимание жителей Германии с экономических проблем и снижения уровня жизни на военную тематику и противостояние с Россией", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, германия, владимир рогов, борис писториус
В мире, Россия, Германия, Владимир Рогов, Борис Писториус
Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт
Рогов назвал слова Писториуса об опасности войны с Россией рецидивом 1930-х
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об опасности военного конфликта с Россией рецидивом из 1930-х.
Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому необходимо вооружаться, что сейчас и делается с союзниками по НАТО. Кроме того, по его словам, в Прибалтике нужно развернуть немецкую бригаду, которая к 2027 году будет "полностью боеспособна".
"Видимо, у Писториуса рецидив Германии 30-х годов, и подобные заявления звучат по-петушиному. Мы видим, что сегодня бундесвер все больше превращается в вермахт по своим действиям и заявлениям, в том числе поставляя оружие на Украину – территорию бывшего Советского Союза", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, сегодня немецкая экономика из-за враждебного курса к России
"летит в тартарары". "Поэтому режим Шольца пытается сместить внимание жителей Германии
с экономических проблем и снижения уровня жизни на военную тематику и противостояние с Россией", - подчеркнул Рогов.
Германия все забыла и ничему не научилась