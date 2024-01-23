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Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт - РИА Новости, 23.01.2024
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14:55 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922979859.html
Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт
Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт - РИА Новости, 23.01.2024
Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт
Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об опасности... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:55
2024-01-23T14:55
в мире
россия
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об опасности военного конфликта с Россией рецидивом из 1930-х. Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому необходимо вооружаться, что сейчас и делается с союзниками по НАТО. Кроме того, по его словам, в Прибалтике нужно развернуть немецкую бригаду, которая к 2027 году будет "полностью боеспособна". "Видимо, у Писториуса рецидив Германии 30-х годов, и подобные заявления звучат по-петушиному. Мы видим, что сегодня бундесвер все больше превращается в вермахт по своим действиям и заявлениям, в том числе поставляя оружие на Украину – территорию бывшего Советского Союза", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сегодня немецкая экономика из-за враждебного курса к России "летит в тартарары". "Поэтому режим Шольца пытается сместить внимание жителей Германии с экономических проблем и снижения уровня жизни на военную тематику и противостояние с Россией", - подчеркнул Рогов.
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в мире, россия, германия, владимир рогов, борис писториус
В мире, Россия, Германия, Владимир Рогов, Борис Писториус
Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт

Рогов назвал слова Писториуса об опасности войны с Россией рецидивом 1930-х

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об опасности военного конфликта с Россией рецидивом из 1930-х.
Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому необходимо вооружаться, что сейчас и делается с союзниками по НАТО. Кроме того, по его словам, в Прибалтике нужно развернуть немецкую бригаду, которая к 2027 году будет "полностью боеспособна".
"Видимо, у Писториуса рецидив Германии 30-х годов, и подобные заявления звучат по-петушиному. Мы видим, что сегодня бундесвер все больше превращается в вермахт по своим действиям и заявлениям, в том числе поставляя оружие на Украину – территорию бывшего Советского Союза", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, сегодня немецкая экономика из-за враждебного курса к России "летит в тартарары". "Поэтому режим Шольца пытается сместить внимание жителей Германии с экономических проблем и снижения уровня жизни на военную тематику и противостояние с Россией", - подчеркнул Рогов.
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В миреРоссияГерманияВладимир РоговБорис Писториус
 
 
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