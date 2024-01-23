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"До выборов не доживут". Германия погрузилась в тяжелый политический кризис - РИА Новости, 23.01.2024
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08:00 23.01.2024 (обновлено: 13:43 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html
"До выборов не доживут". Германия погрузилась в тяжелый политический кризис
"До выборов не доживут". Германия погрузилась в тяжелый политический кризис - РИА Новости, 23.01.2024
"До выборов не доживут". Германия погрузилась в тяжелый политический кризис
Немецкая правящая коалиция встретила 2024-й в глубоком кризисе. Рейтинги неуклонно снижаются, доверие населения к канцлеру Олафу Шольцу падает. На фоне недавних РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:00
2024-01-23T13:43
в мире
германия
олаф шольц
кристиан линднер
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Немецкая правящая коалиция встретила 2024-й в глубоком кризисе. Рейтинги неуклонно снижаются, доверие населения к канцлеру Олафу Шольцу падает. На фоне недавних протестов фермеров усиливается раскол не только между обществом и властями, но и в правящей верхушке. Не исключено, что коалиция не дотянет до парламентских выборов в 2025 году.От успеха к проваламСогласно январскому опросу Института исследования общественного мнения INSA, три четверти немцев недовольны федеральным правительством. Только 17 процентов отозвались о коалиции положительно. Это худший показатель с момента ее прихода к власти.После парламентских выборов в 2021-м большинство никто не получил, поэтому пришлось заключать шаткий союз. В результате возник "светофор": красный — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), желтый — Свободная демократическая партия (СвДП) и, понятно, "Зеленые". Канцлером стал Олаф Шольц от СДПГ. Роберт Хабек ("Зеленые") занял пост вице-канцлера, Кристиан Линднер от свободных демократов — министра финансов. Но именно Шольцем особенно недовольны немцы. Против него — 72 процента, лишь каждый пятый — за.Коалиция безоговорочно поддерживает киевский режим и отличается крайне жесткой антироссийской риторикой. Продавила закон о принципиальном отказе Германии от ископаемого топлива, отмечает европейская пресса. И вообще много уделяла внимания экологической повестке. Это в конце концов вызвало вопросы. Федеральный конституционный суд признал неправомерным расходование 60 миллиардов евро, выделенных на преодоление последствий пандемии, но потраченных на зеленые проекты. Ну а сокращение субсидий на дизельное топливо для аграриев обернулось массовыми протестами.Лебедь, рак и щукаК фермерам присоединились железнодорожники, объявившие общенациональную забастовку. Затем и рыболовы, заблокировавшие порт Бюзум.Правительство пообещало уступки. Но, например, Линднера, выступившего на акциях в Берлине, освистали, предложив "убраться". То есть избиратели возмущаются уже не только Шольцем — всем "светофором".А рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) — стабильно больше 20 процентов. Ей предсказывают победу на местных выборах в трех регионах страны в сентябре."Глядя на эти результаты, каждый политик-"светофор" должен испугаться", — отмечает издание Bild am Sonntag, заказывающее исследования у INSA. "Это действительно драматично", — признался сотрудник института Герман Бинкерт, комментируя еще декабрьский опрос. В то же время, по его мнению, падение популярности "светофора" было неизбежным: "Партии в этой коалиции просто не принадлежат друг другу".Действительно, ключевые интересы у них разные. СДПГ ориентируется на общепринятые демократические свободы и социальные обязательства. СвДП заботит в первую очередь то, как избежать внешних займов, особенно после судебного вердикта, результатом которого стала многомиллиардная дыра в бюджете. А "Зеленые", само собой, борются с глобальным потеплением и ископаемым топливом. Кстати, Линднер перед фермерами выступил против "чрезмерных экологических стандартов" и системы социального обеспечения, "дающей людям деньги за ничегонеделание". Он больше походил на оппозиционного политика, фактически отрицая принципиальные установки партнеров по коалиции, удивляются в Financial Times.Дух единства утрачен"Доверие к правительству обычно падает, когда решения принимают неадекватно", — указал на днях федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Süddeutsche Zeitung. И добавил: "Или сказываются внутренние разногласия, информация о которых доходит до широкой публики".Местные политологи с ним согласны. "Там так много промахов и ошибок по неосторожности, — рассуждает Урсула Мюнх, директор Академии политического образования в Баварии. — И после каждой неудачи партнеры по коалиции говорят: "Это не я, это другие".В "светофоре" это тоже понимают. "Дух, который у нас был вначале, исчезает, — признался заместитель лидера СвДП Вольфганг Кубицкий. — Центробежные силы могут настолько усилиться, что коалиция не продержится до выборов 2025-го".Другие неутешительные цифрыНа этом фоне возвращается популярность к Христианско-демократическому союзу (ХДС). Рейтинг — уже за 30 процентов. Во многом это связано с воспоминаниями об Ангеле Меркель, бывшем председателе ХДС и канцлере. "Мы так к ней привыкли, а теперь в правительстве три партии, которые действительно разные и постоянно спорят, — говорит один из членов кабмина. — Иногда это больше похоже на присмотр за детьми, чем на управление страной".Ряды СДПГ тем временем редеют. Сейчас в ней 365 190 человек, что на 14 671 меньше, чем годом ранее. И отрицательная динамика постоянная. С момента избрания Шольца — минус 30 тысяч.Зато к акциям протеста в стране относятся с пониманием. По опросу института Forsa, 81 процент респондентов сочувствует забастовщикам, две трети считают, что субсидии на дизельное топливо следует восстановить.Но "светофор" с уступками не спешит. И это чревато новым витком напряженности. Ведь почти половина опрошенных выразила готовность присоединиться к антиправительственным выступлениям.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
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в мире, германия, олаф шольц, кристиан линднер
В мире, Германия, Олаф Шольц, Кристиан Линднер
"До выборов не доживут". Германия погрузилась в тяжелый политический кризис

Правящая коалиция Германии рискует не продержаться до выборов 2025-го

© AP Photo / Manish SwarupКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Немецкая правящая коалиция встретила 2024-й в глубоком кризисе. Рейтинги неуклонно снижаются, доверие населения к канцлеру Олафу Шольцу падает. На фоне недавних протестов фермеров усиливается раскол не только между обществом и властями, но и в правящей верхушке. Не исключено, что коалиция не дотянет до парламентских выборов в 2025 году.

От успеха к провалам

Согласно январскому опросу Института исследования общественного мнения INSA, три четверти немцев недовольны федеральным правительством. Только 17 процентов отозвались о коалиции положительно. Это худший показатель с момента ее прихода к власти.
© AP Photo / Markus SchreiberЛидеры партий выступают на пресс-конференции после окончания коалиционных переговоров о формировании правительства Германии
Лидеры партий выступают на пресс-конференции после окончания коалиционных переговоров о формировании правительства Германии - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Лидеры партий выступают на пресс-конференции после окончания коалиционных переговоров о формировании правительства Германии
После парламентских выборов в 2021-м большинство никто не получил, поэтому пришлось заключать шаткий союз. В результате возник "светофор": красный — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), желтый — Свободная демократическая партия (СвДП) и, понятно, "Зеленые". Канцлером стал Олаф Шольц от СДПГ. Роберт Хабек ("Зеленые") занял пост вице-канцлера, Кристиан Линднер от свободных демократов — министра финансов. Но именно Шольцем особенно недовольны немцы. Против него — 72 процента, лишь каждый пятый — за.
Коалиция безоговорочно поддерживает киевский режим и отличается крайне жесткой антироссийской риторикой. Продавила закон о принципиальном отказе Германии от ископаемого топлива, отмечает европейская пресса. И вообще много уделяла внимания экологической повестке.
Это в конце концов вызвало вопросы. Федеральный конституционный суд признал неправомерным расходование 60 миллиардов евро, выделенных на преодоление последствий пандемии, но потраченных на зеленые проекты. Ну а сокращение субсидий на дизельное топливо для аграриев обернулось массовыми протестами.

Лебедь, рак и щука

К фермерам присоединились железнодорожники, объявившие общенациональную забастовку. Затем и рыболовы, заблокировавшие порт Бюзум.
Правительство пообещало уступки. Но, например, Линднера, выступившего на акциях в Берлине, освистали, предложив "убраться". То есть избиратели возмущаются уже не только Шольцем — всем "светофором".
А рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) — стабильно больше 20 процентов. Ей предсказывают победу на местных выборах в трех регионах страны в сентябре.
© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
"Глядя на эти результаты, каждый политик-"светофор" должен испугаться", — отмечает издание Bild am Sonntag, заказывающее исследования у INSA. "Это действительно драматично", — признался сотрудник института Герман Бинкерт, комментируя еще декабрьский опрос. В то же время, по его мнению, падение популярности "светофора" было неизбежным: "Партии в этой коалиции просто не принадлежат друг другу".
Действительно, ключевые интересы у них разные. СДПГ ориентируется на общепринятые демократические свободы и социальные обязательства. СвДП заботит в первую очередь то, как избежать внешних займов, особенно после судебного вердикта, результатом которого стала многомиллиардная дыра в бюджете. А "Зеленые", само собой, борются с глобальным потеплением и ископаемым топливом. Кстати, Линднер перед фермерами выступил против "чрезмерных экологических стандартов" и системы социального обеспечения, "дающей людям деньги за ничегонеделание". Он больше походил на оппозиционного политика, фактически отрицая принципиальные установки партнеров по коалиции, удивляются в Financial Times.

Дух единства утрачен

"Доверие к правительству обычно падает, когда решения принимают неадекватно", — указал на днях федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Süddeutsche Zeitung. И добавил: "Или сказываются внутренние разногласия, информация о которых доходит до широкой публики".
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Местные политологи с ним согласны. "Там так много промахов и ошибок по неосторожности, — рассуждает Урсула Мюнх, директор Академии политического образования в Баварии. — И после каждой неудачи партнеры по коалиции говорят: "Это не я, это другие".
В "светофоре" это тоже понимают. "Дух, который у нас был вначале, исчезает, — признался заместитель лидера СвДП Вольфганг Кубицкий. — Центробежные силы могут настолько усилиться, что коалиция не продержится до выборов 2025-го".

Другие неутешительные цифры

На этом фоне возвращается популярность к Христианско-демократическому союзу (ХДС). Рейтинг — уже за 30 процентов. Во многом это связано с воспоминаниями об Ангеле Меркель, бывшем председателе ХДС и канцлере.
"Мы так к ней привыкли, а теперь в правительстве три партии, которые действительно разные и постоянно спорят, — говорит один из членов кабмина. — Иногда это больше похоже на присмотр за детьми, чем на управление страной".
© AP Photo / Ferdinand OstropАнгела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде партии Христианско-демократический союз Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Ангела Меркель
Ряды СДПГ тем временем редеют. Сейчас в ней 365 190 человек, что на 14 671 меньше, чем годом ранее. И отрицательная динамика постоянная. С момента избрания Шольца — минус 30 тысяч.
Зато к акциям протеста в стране относятся с пониманием. По опросу института Forsa, 81 процент респондентов сочувствует забастовщикам, две трети считают, что субсидии на дизельное топливо следует восстановить.
Но "светофор" с уступками не спешит. И это чревато новым витком напряженности. Ведь почти половина опрошенных выразила готовность присоединиться к антиправительственным выступлениям.
 
В миреГерманияОлаф ШольцКристиан Линднер
 
 
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