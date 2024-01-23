https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html

"До выборов не доживут". Германия погрузилась в тяжелый политический кризис

"До выборов не доживут". Германия погрузилась в тяжелый политический кризис - РИА Новости, 23.01.2024

"До выборов не доживут". Германия погрузилась в тяжелый политический кризис

Немецкая правящая коалиция встретила 2024-й в глубоком кризисе. Рейтинги неуклонно снижаются, доверие населения к канцлеру Олафу Шольцу падает. На фоне недавних РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:00

2024-01-23T08:00

2024-01-23T13:43

в мире

германия

олаф шольц

кристиан линднер

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Немецкая правящая коалиция встретила 2024-й в глубоком кризисе. Рейтинги неуклонно снижаются, доверие населения к канцлеру Олафу Шольцу падает. На фоне недавних протестов фермеров усиливается раскол не только между обществом и властями, но и в правящей верхушке. Не исключено, что коалиция не дотянет до парламентских выборов в 2025 году.От успеха к проваламСогласно январскому опросу Института исследования общественного мнения INSA, три четверти немцев недовольны федеральным правительством. Только 17 процентов отозвались о коалиции положительно. Это худший показатель с момента ее прихода к власти.После парламентских выборов в 2021-м большинство никто не получил, поэтому пришлось заключать шаткий союз. В результате возник "светофор": красный — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), желтый — Свободная демократическая партия (СвДП) и, понятно, "Зеленые". Канцлером стал Олаф Шольц от СДПГ. Роберт Хабек ("Зеленые") занял пост вице-канцлера, Кристиан Линднер от свободных демократов — министра финансов. Но именно Шольцем особенно недовольны немцы. Против него — 72 процента, лишь каждый пятый — за.Коалиция безоговорочно поддерживает киевский режим и отличается крайне жесткой антироссийской риторикой. Продавила закон о принципиальном отказе Германии от ископаемого топлива, отмечает европейская пресса. И вообще много уделяла внимания экологической повестке. Это в конце концов вызвало вопросы. Федеральный конституционный суд признал неправомерным расходование 60 миллиардов евро, выделенных на преодоление последствий пандемии, но потраченных на зеленые проекты. Ну а сокращение субсидий на дизельное топливо для аграриев обернулось массовыми протестами.Лебедь, рак и щукаК фермерам присоединились железнодорожники, объявившие общенациональную забастовку. Затем и рыболовы, заблокировавшие порт Бюзум.Правительство пообещало уступки. Но, например, Линднера, выступившего на акциях в Берлине, освистали, предложив "убраться". То есть избиратели возмущаются уже не только Шольцем — всем "светофором".А рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) — стабильно больше 20 процентов. Ей предсказывают победу на местных выборах в трех регионах страны в сентябре."Глядя на эти результаты, каждый политик-"светофор" должен испугаться", — отмечает издание Bild am Sonntag, заказывающее исследования у INSA. "Это действительно драматично", — признался сотрудник института Герман Бинкерт, комментируя еще декабрьский опрос. В то же время, по его мнению, падение популярности "светофора" было неизбежным: "Партии в этой коалиции просто не принадлежат друг другу".Действительно, ключевые интересы у них разные. СДПГ ориентируется на общепринятые демократические свободы и социальные обязательства. СвДП заботит в первую очередь то, как избежать внешних займов, особенно после судебного вердикта, результатом которого стала многомиллиардная дыра в бюджете. А "Зеленые", само собой, борются с глобальным потеплением и ископаемым топливом. Кстати, Линднер перед фермерами выступил против "чрезмерных экологических стандартов" и системы социального обеспечения, "дающей людям деньги за ничегонеделание". Он больше походил на оппозиционного политика, фактически отрицая принципиальные установки партнеров по коалиции, удивляются в Financial Times.Дух единства утрачен"Доверие к правительству обычно падает, когда решения принимают неадекватно", — указал на днях федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Süddeutsche Zeitung. И добавил: "Или сказываются внутренние разногласия, информация о которых доходит до широкой публики".Местные политологи с ним согласны. "Там так много промахов и ошибок по неосторожности, — рассуждает Урсула Мюнх, директор Академии политического образования в Баварии. — И после каждой неудачи партнеры по коалиции говорят: "Это не я, это другие".В "светофоре" это тоже понимают. "Дух, который у нас был вначале, исчезает, — признался заместитель лидера СвДП Вольфганг Кубицкий. — Центробежные силы могут настолько усилиться, что коалиция не продержится до выборов 2025-го".Другие неутешительные цифрыНа этом фоне возвращается популярность к Христианско-демократическому союзу (ХДС). Рейтинг — уже за 30 процентов. Во многом это связано с воспоминаниями об Ангеле Меркель, бывшем председателе ХДС и канцлере. "Мы так к ней привыкли, а теперь в правительстве три партии, которые действительно разные и постоянно спорят, — говорит один из членов кабмина. — Иногда это больше похоже на присмотр за детьми, чем на управление страной".Ряды СДПГ тем временем редеют. Сейчас в ней 365 190 человек, что на 14 671 меньше, чем годом ранее. И отрицательная динамика постоянная. С момента избрания Шольца — минус 30 тысяч.Зато к акциям протеста в стране относятся с пониманием. По опросу института Forsa, 81 процент респондентов сочувствует забастовщикам, две трети считают, что субсидии на дизельное топливо следует восстановить.Но "светофор" с уступками не спешит. И это чревато новым витком напряженности. Ведь почти половина опрошенных выразила готовность присоединиться к антиправительственным выступлениям.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, кристиан линднер