https://ria.ru/20240123/gaza-1922898936.html
Красный Полумесяц заявил, что Израиль обстрелял штаб организации в Газе
Красный Полумесяц заявил, что Израиль обстрелял штаб организации в Газе - РИА Новости, 23.01.2024
Красный Полумесяц заявил, что Израиль обстрелял штаб организации в Газе
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что силы Израиля обстреляли штаб организации в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, есть пострадавшие. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:22
2024-01-23T10:22
2024-01-23T10:22
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что силы Израиля обстреляли штаб организации в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, есть пострадавшие. "Израильские оккупанты при помощи артиллерии нанесли удар по штабу Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе… из-за чего находившиеся внутри перемещенные лица получили ранения", - сообщила организация. По данным организации, во время обстрела армия Израиля также активно использовала беспилотники. Информации о числе пострадавших предоставлено не было. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240123/gaza-1922892619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, красный полумесяц, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, Красный полумесяц, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Красный Полумесяц заявил, что Израиль обстрелял штаб организации в Газе
Красный Полумесяц: Израиль обстрелял штаб организации в Газе, есть раненые
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости.
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х
, что силы Израиля обстреляли штаб организации в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, есть пострадавшие.
"Израильские оккупанты при помощи артиллерии нанесли удар по штабу Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе… из-за чего находившиеся внутри перемещенные лица получили ранения", - сообщила организация.
Израиль ведет огонь в районе больницы "Аль-Амаль", заявил Красный полумесяц
По данным организации, во время обстрела армия Израиля также активно использовала беспилотники. Информации о числе пострадавших предоставлено не было.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
США по-прежнему отвергают полное прекращение огня в Газе, заявил Кирби