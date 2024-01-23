Премьер Словакии рассказал, почему едет не в Киев, а в Ужгород
Фицо: в Киеве нет войны, а Ужгород выбран для визита из-за близости к Словакии
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планируемая встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде обусловлена близостью этого населенного пункта к его стране.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему едет "лишь в Ужгород, а не в Киев, где падают ракеты".
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"Вы были в Киеве? Прошу вас, <...> не создавайте такой образ. Существует конфликт, который локализован. Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем на границе, они хотят Ужгород, Ужгород — на территории Украины, едем в Ужгород", — сказал он.
Фицо подчеркнул, что ехать в Киев в этой ситуации бессмысленно. При этом его удивило мнение о том, что в украинской столице сейчас "идет война". Премьер отметил, что в Киеве "абсолютно нормальная жизнь".
Роберт Фицо ранее заявлял, что на встрече со Шмыгалем сообщит ему о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало третьей мировой войны.
Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержимы ненавистью к Москве. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.
Кроме того, в начале ноября премьер объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.