https://ria.ru/20240123/fitso-1923091597.html

Премьер Словакии рассказал, почему едет не в Киев, а в Ужгород

Премьер Словакии рассказал, почему едет не в Киев, а в Ужгород - РИА Новости, 23.01.2024

Премьер Словакии рассказал, почему едет не в Киев, а в Ужгород

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планируемая встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде обусловлена близостью этого населенного... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T22:02

2024-01-23T22:02

2024-01-23T22:47

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БРАТИСЛАВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планируемая встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде обусловлена близостью этого населенного пункта к его стране. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему едет "лишь в Ужгород, а не в Киев, где падают ракеты"."Вы были в Киеве? Прошу вас, <...> не создавайте такой образ. Существует конфликт, который локализован. Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем на границе, они хотят Ужгород, Ужгород — на территории Украины, едем в Ужгород", — сказал он.Фицо подчеркнул, что ехать в Киев в этой ситуации бессмысленно. При этом его удивило мнение о том, что в украинской столице сейчас "идет война". Премьер отметил, что в Киеве "абсолютно нормальная жизнь". Роберт Фицо ранее заявлял, что на встрече со Шмыгалем сообщит ему о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало третьей мировой войны.Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержимы ненавистью к Москве. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.Кроме того, в начале ноября премьер объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.

https://ria.ru/20240123/rusofobiya-1923000284.html

https://ria.ru/20240122/fitso-1922772792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, ужгород, украина, денис шмыгаль, роберт фицо, нато