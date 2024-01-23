https://ria.ru/20240123/family-1923018330.html

Путин назвал многодетные семьи опорой России

Путин назвал многодетные семьи опорой России - РИА Новости, 23.01.2024

Путин назвал многодетные семьи опорой России

Многодетные семьи — опора России, вся внутренняя и экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семьи, заявил Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:28

2024-01-23T16:28

2024-01-23T17:20

владимир путин

год семьи

россия

общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Многодетные семьи — опора России, вся внутренняя и экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семьи, заявил Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное"."Многодетная семья — это опора страны. Да вообще семья, но многодетная — тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом "семья". Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем". Как подчеркнул президент, он понимает, что еще многое предстоит сделать. По его словам, государство только тогда сможет считать, что выполнило свою задачу, когда не будут нужны никакие особые программы, а будет просто работать экономический организм и социальная сфера. Чтобы было комфортно любой семье — вне зависимости от количества детей, добавил российский лидер.Путин отметил, что необходимо выстроить общие условия функционирования экономики и социальной сферы, чтобы "не возникало никаких вопросов, а автоматом включались бы те меры поддержки, которые мы вырабатываем".В частности, президент пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки. В то же время, комментируя предложение распространить эту программу на вторичное жилье, Путин отметил, что необходимо подумать, как избежать злоупотреблений."Дело даже не в деньгах, а дело в прозрачности этой операции. Одно дело, когда вы покупаете новое жилье и там все понятно: вот семья, вот ипотека, вот жилье. А когда это от человека к человеку, то здесь нужно, конечно, иметь в виду злоупотребления. <...> Надо подумать, мы подумаем", — пообещал президент.Участники встречи поблагодарили президента за программы оздоровления детей в российских регионах. Путин, в свою очередь, пообещал, что они будут продолжены.Еще одна тема, которую затронули на мероприятии, — создание общероссийского родительского комитета. С такой идеей выступила семья Каретниковых."Организовать не сложно, я скажу министру, он все сделает сразу, быстро. Но дело же не в этом, надо понять, что он будет делать, этот общеродительский комитет. Сама по себе идея звучит красиво", — прокомментировал инициативу глава государства.Он добавил, что идея дополнительной связи между школой, органами власти и родительским сообществом может быть интересной и полезной, но надо проработать, чем конкретно этот комитет будет заниматься.

https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html

https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20240122/golikova-1922738582.html

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владимир путин, год семьи, россия, общество