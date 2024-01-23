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В Эстонии гражданина Румынии лишили ВНЖ и выслали в Россию - РИА Новости, 23.01.2024
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23:58 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/estoniya-1923101480.html
В Эстонии гражданина Румынии лишили ВНЖ и выслали в Россию
В Эстонии гражданина Румынии лишили ВНЖ и выслали в Россию - РИА Новости, 23.01.2024
В Эстонии гражданина Румынии лишили ВНЖ и выслали в Россию
Гражданин Румынии Андрей Йосу был лишен постоянного вида на жительство в Эстонии и депортирован из страны в Россию, поскольку представлял угрозу государственной РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:58
2024-01-23T23:58
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв - РИА Новости. Гражданин Румынии Андрей Йосу был лишен постоянного вида на жительство в Эстонии и депортирован из страны в Россию, поскольку представлял угрозу государственной безопасности, сообщила во вторник эстонская газета Postimees. По словам главы миграционной службы Идаской префектуры полиции Эрика Лийва, департамент полиции и погранохраны признал недействительным долгосрочное право проживания в Эстонии Андрея Йосу. "Его деятельность представляет угрозу государственной безопасности", - уточнил он. Лийва отметил, что Йосу имеет двойное гражданство - Румынии и РФ, он сам изъявил желание выехать в именно Россию. В Полиции безопасности Эстонии (КАПО) утверждают, что Йосу является "кремлевским провокатором", который распространяет якобы дезинформацию о Советском Союзе как освободителе Эстонии. "По его мнению, советская оккупация вместе с депортацией и смертью тысяч эстонцев была освобождением Эстонии. В момент агрессии России против Украины Йосу осуждал поддержку Украины и санкции Евросоюза против РФ. И неустанно распространял послания властей РФ", - отмечает КАПО. Сам Андрей Йосу сказал Postimees, что у него никогда не было гражданства РФ, у него действующая многократная российская виза, по которой он и путешествовал в Россию. В протоколе допроса, который был прислан в редакцию, указано, что Йосу захотел отправиться именно в Россию, поскольку там находится его автомобиль.
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в мире, россия, эстония, румыния
В мире, Россия, Эстония, Румыния
В Эстонии гражданина Румынии лишили ВНЖ и выслали в Россию

Postimees: в Эстонии гражданина Румынии лишили ВНЖ и выслали в Россию

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв - РИА Новости. Гражданин Румынии Андрей Йосу был лишен постоянного вида на жительство в Эстонии и депортирован из страны в Россию, поскольку представлял угрозу государственной безопасности, сообщила во вторник эстонская газета Postimees.
По словам главы миграционной службы Идаской префектуры полиции Эрика Лийва, департамент полиции и погранохраны признал недействительным долгосрочное право проживания в Эстонии Андрея Йосу. "Его деятельность представляет угрозу государственной безопасности", - уточнил он.
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Лийва отметил, что Йосу имеет двойное гражданство - Румынии и РФ, он сам изъявил желание выехать в именно Россию.
В Полиции безопасности Эстонии (КАПО) утверждают, что Йосу является "кремлевским провокатором", который распространяет якобы дезинформацию о Советском Союзе как освободителе Эстонии. "По его мнению, советская оккупация вместе с депортацией и смертью тысяч эстонцев была освобождением Эстонии. В момент агрессии России против Украины Йосу осуждал поддержку Украины и санкции Евросоюза против РФ. И неустанно распространял послания властей РФ", - отмечает КАПО.
Сам Андрей Йосу сказал Postimees, что у него никогда не было гражданства РФ, у него действующая многократная российская виза, по которой он и путешествовал в Россию. В протоколе допроса, который был прислан в редакцию, указано, что Йосу захотел отправиться именно в Россию, поскольку там находится его автомобиль.
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