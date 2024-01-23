В Эстонии назвали сроки создания механизма передачи Киеву активов России
МИД Эстонии: создание механизма передачи Киеву активов России займет два года
© AP Photo / Pavel GolovkinЭстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии считает, что создание системы международных договоров для передачи Украине замороженных активов России займет один-два года, сообщил во вторник вице-канцлер МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.
По его словам, хотя законопроект о передаче Украине замороженных российских активов уже прошел в парламенте первое чтение, для фактической передачи необходима система международных договоров.
"Может потребоваться некоторое время, чтобы создать такую систему. Это может занять один или два года с точки зрения международных договоров. С другими механизмами, возможно, немного меньше, но мы добьемся этого", - сказал Кодар порталу эстонского телерадиовещания ERR. Он также добавил, что сумма замороженных в Эстонии активов России составляют около 30 миллионов евро.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.