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В Эстонии назвали сроки создания механизма передачи Киеву активов России - РИА Новости, 23.01.2024
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12:49 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/estoniya-1922945698.html
В Эстонии назвали сроки создания механизма передачи Киеву активов России
В Эстонии назвали сроки создания механизма передачи Киеву активов России - РИА Новости, 23.01.2024
В Эстонии назвали сроки создания механизма передачи Киеву активов России
Министерство иностранных дел Эстонии считает, что создание системы международных договоров для передачи Украине замороженных активов России займет один-два... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:49
2024-01-23T12:49
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жозеп боррель
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии считает, что создание системы международных договоров для передачи Украине замороженных активов России займет один-два года, сообщил во вторник вице-канцлер МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар. По его словам, хотя законопроект о передаче Украине замороженных российских активов уже прошел в парламенте первое чтение, для фактической передачи необходима система международных договоров. "Может потребоваться некоторое время, чтобы создать такую систему. Это может занять один или два года с точки зрения международных договоров. С другими механизмами, возможно, немного меньше, но мы добьемся этого", - сказал Кодар порталу эстонского телерадиовещания ERR. Он также добавил, что сумма замороженных в Эстонии активов России составляют около 30 миллионов евро. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240122/aktivy-1922851164.html
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россия, жозеп боррель, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, украина, эстония, в мире
Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Антон Силуанов, Украина, Эстония, В мире
В Эстонии назвали сроки создания механизма передачи Киеву активов России

МИД Эстонии: создание механизма передачи Киеву активов России займет два года

© AP Photo / Pavel GolovkinЭстония
Эстония - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии считает, что создание системы международных договоров для передачи Украине замороженных активов России займет один-два года, сообщил во вторник вице-канцлер МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.
По его словам, хотя законопроект о передаче Украине замороженных российских активов уже прошел в парламенте первое чтение, для фактической передачи необходима система международных договоров.
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"Может потребоваться некоторое время, чтобы создать такую систему. Это может занять один или два года с точки зрения международных договоров. С другими механизмами, возможно, немного меньше, но мы добьемся этого", - сказал Кодар порталу эстонского телерадиовещания ERR. Он также добавил, что сумма замороженных в Эстонии активов России составляют около 30 миллионов евро.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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РоссияЖозеп БоррельЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Антон СилуановУкраинаЭстонияВ мире
 
 
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