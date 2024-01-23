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В Москве пенсионерка погибла из-за электроодеяла - РИА Новости, 23.01.2024
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14:05 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/elektroodeyalo-1922964180.html
В Москве пенсионерка погибла из-за электроодеяла
В Москве пенсионерка погибла из-за электроодеяла - РИА Новости, 23.01.2024
В Москве пенсионерка погибла из-за электроодеяла
Электрическое одеяло стало причиной гибели 69-летней пенсионерки и пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает МЧС России во вторник. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:05
2024-01-23T14:05
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Электрическое одеяло стало причиной гибели 69-летней пенсионерки и пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает МЧС России во вторник. "Пожар случился на четвертом этаже московской многоэтажки. Предварительно, все произошло из-за замыкания электроодеяла. Под ним во сне погибла 69-летняя пенсионерка. Всего пять вдохов едкого дыма стали для нее летальны", - говорится в релизе в телеграм-канале министерства. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила всего два квадратных метра. "Пожарный извещатель уловил бы дым, но он не был установлен в квартире. Прибор разбудил бы. А кто разбудит тебя в случае пожара? А если ты один?" - резюмирует МЧС России.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве пенсионерка погибла из-за электроодеяла

Электроодеяло стало причиной гибели пенсионерки и пожара в многоэтажке в Москве

© Фото : МЧС РоссииМесто пожара, возникшего из-за замыкания эдектроодеяла, в квартире в Москве
Место пожара, возникшего из-за замыкания эдектроодеяла, в квартире в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : МЧС России
Место пожара, возникшего из-за замыкания эдектроодеяла, в квартире в Москве
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Электрическое одеяло стало причиной гибели 69-летней пенсионерки и пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает МЧС России во вторник.
«
"Пожар случился на четвертом этаже московской многоэтажки. Предварительно, все произошло из-за замыкания электроодеяла. Под ним во сне погибла 69-летняя пенсионерка. Всего пять вдохов едкого дыма стали для нее летальны", - говорится в релизе в телеграм-канале министерства.
По данным спасателей, общая площадь возгорания составила всего два квадратных метра.
«
"Пожарный извещатель уловил бы дым, но он не был установлен в квартире. Прибор разбудил бы. А кто разбудит тебя в случае пожара? А если ты один?" - резюмирует МЧС России.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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