https://ria.ru/20240123/elektroodeyalo-1922964180.html

В Москве пенсионерка погибла из-за электроодеяла

В Москве пенсионерка погибла из-за электроодеяла - РИА Новости, 23.01.2024

В Москве пенсионерка погибла из-за электроодеяла

Электрическое одеяло стало причиной гибели 69-летней пенсионерки и пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает МЧС России во вторник. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:05

2024-01-23T14:05

2024-01-23T14:05

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Электрическое одеяло стало причиной гибели 69-летней пенсионерки и пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает МЧС России во вторник. "Пожар случился на четвертом этаже московской многоэтажки. Предварительно, все произошло из-за замыкания электроодеяла. Под ним во сне погибла 69-летняя пенсионерка. Всего пять вдохов едкого дыма стали для нее летальны", - говорится в релизе в телеграм-канале министерства. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила всего два квадратных метра. "Пожарный извещатель уловил бы дым, но он не был установлен в квартире. Прибор разбудил бы. А кто разбудит тебя в случае пожара? А если ты один?" - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20240120/pozhar-1922547538.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)