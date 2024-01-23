https://ria.ru/20240123/eksperiment-1923013310.html

Ученые МГУ рассказали об эксперименте, который готовят для космонавтов

Ученые МГУ рассказали об эксперименте, который готовят для космонавтов - РИА Новости, 23.01.2024

Ученые МГУ рассказали об эксперименте, который готовят для космонавтов

Учёные МГУ готовят эксперимент, в котором будут воздействовать на космонавтов током сверхмалой силы, чтобы стимулировать их зрительную активность и сократить... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:17

2024-01-23T16:17

2024-01-23T16:17

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Учёные МГУ готовят эксперимент, в котором будут воздействовать на космонавтов током сверхмалой силы, чтобы стимулировать их зрительную активность и сократить время фокусировки взора, которое увеличивается в невесомости, сообщил декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов. "Вопрос с вестибулярным аппаратом продолжает тревожить наших учёных. Мы проводим сейчас космический эксперимент на Международной космической станции ГВС-1. Цель этого эксперимента - это анализ возможности улучшения установки взора в условиях невесомости при помощи применения гальванической стимуляции", - сказал Сазонов на пленарном заседании Королёвских чтений. "Да, мы будем бить космонавтов слегка током. Устанавливается на лоб и за ухом электрод, проходит разряд сверхмалой силы тока, но оказывается, что такая встряска позволяет существенно сократить изменения взора", - добавил он. Учёный уточнил, что в космосе из-за невесомости и вызываемого ею перераспределения жидкости в организме человека время, необходимое глазу, чтобы сфокусироваться на предмете, может увеличиваться в четыре раза. Кроме того, Сазонов не исключил, что, если правильно подобрать импульсы и циклограмму работы, можно будет хотя бы отчасти заставить космонавта испытывать воображаемую силу тяжести. С помощью электрических импульсов возможно сымитировать у космонавта ощущение того, что "где-то есть верх, а где-то низ", которое в условиях микрогравитации теряется. В 2023 году был создан макет аппаратуры эксперимента ГВС-1, сейчас он проходит испытания. В 2025 году планируется создание образцов научной аппаратуры для лётных испытаний на борту МКС и проведение эксперимента с космонавтами.

https://ria.ru/20231229/kosmonavt-1919039548.html

https://ria.ru/20240123/roskosmos-1922929597.html

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космос - риа наука, россия, москва, мгу имени м. в. ломоносова