https://ria.ru/20240123/egipet-1922967465.html

Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта

Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта - РИА Новости, 23.01.2024

Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта

Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в том числе по теме... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:11

2024-01-23T14:11

2024-01-23T14:11

египет

россия

владимир путин

аэс "эль-дабаа"

в мире

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ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в том числе по теме палестино-израильского конфликта. "И в целом мы с господином ас-Сиси находимся в постоянном контакте. В прошлом году встречались в ходе второго саммита "Россия-Африка", регулярно обсуждаем все наиболее значимые для наших стран вопросы международной и региональной повестки. В частности, обмениваемся мнениями и согласовываем позиции в связи с трагическим развитием ситуации в палестино-израильском конфликте, решаем вопросы гуманитарного характера", - сказал Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа".

https://ria.ru/20240123/briks-1922961810.html

египет

россия

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Дарья Буймова

египет, россия, владимир путин, аэс "эль-дабаа", в мире