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Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта - РИА Новости, 23.01.2024
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14:11 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/egipet-1922967465.html
Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта
Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта - РИА Новости, 23.01.2024
Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта
Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в том числе по теме... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:11
2024-01-23T14:11
египет
россия
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
в мире
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ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в том числе по теме палестино-израильского конфликта. "И в целом мы с господином ас-Сиси находимся в постоянном контакте. В прошлом году встречались в ходе второго саммита "Россия-Африка", регулярно обсуждаем все наиболее значимые для наших стран вопросы международной и региональной повестки. В частности, обмениваемся мнениями и согласовываем позиции в связи с трагическим развитием ситуации в палестино-израильском конфликте, решаем вопросы гуманитарного характера", - сказал Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа".
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египет, россия, владимир путин, аэс "эль-дабаа", в мире
Египет, Россия, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа", В мире
Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта

Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
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ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в том числе по теме палестино-израильского конфликта.
"И в целом мы с господином ас-Сиси находимся в постоянном контакте. В прошлом году встречались в ходе второго саммита "Россия-Африка", регулярно обсуждаем все наиболее значимые для наших стран вопросы международной и региональной повестки. В частности, обмениваемся мнениями и согласовываем позиции в связи с трагическим развитием ситуации в палестино-израильском конфликте, решаем вопросы гуманитарного характера", - сказал Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа".
Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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