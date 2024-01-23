Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта
Путин заявил о постоянных контактах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в том числе по теме палестино-израильского конфликта.
"И в целом мы с господином ас-Сиси находимся в постоянном контакте. В прошлом году встречались в ходе второго саммита "Россия-Африка", регулярно обсуждаем все наиболее значимые для наших стран вопросы международной и региональной повестки. В частности, обмениваемся мнениями и согласовываем позиции в связи с трагическим развитием ситуации в палестино-израильском конфликте, решаем вопросы гуманитарного характера", - сказал Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа".