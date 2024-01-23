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Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом - РИА Новости, 23.01.2024
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00:17 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/donetsk-1922862079.html
Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом
Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом - РИА Новости, 23.01.2024
Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом и выразил соболезнования жителям ДНР РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:17
2024-01-23T00:17
донецк
донецкая народная республика
кировский район
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 23 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом и выразил соболезнования жителям ДНР "От имени жителей Чеченской Республики и от себя лично выражаю соболезнования жителям Донецкой Народной Республики в связи с чудовищным терактом ВСУ. Жертвами артобстрела накануне в Донецке стали обычные мирные граждане, которые в этот день просто вышли на улицы своего свободного города", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что смелость "украинских фашистско-сатанинских властей" выражается в обстреле мирных безоружных граждан. Глава региона также обвинил в лицемерии Запад, который поставляет снаряды 155-го калибра "якобы только для боевых задач и огня по военным объектам". Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР был днем траура.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, в мире
Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, В мире
Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом

Глава Чечни Кадыров назвал обстрел Донецка со стороны ВСУ чудовищным терактом

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом и выразил соболезнования жителям ДНР
«
"От имени жителей Чеченской Республики и от себя лично выражаю соболезнования жителям Донецкой Народной Республики в связи с чудовищным терактом ВСУ. Жертвами артобстрела накануне в Донецке стали обычные мирные граждане, которые в этот день просто вышли на улицы своего свободного города", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что смелость "украинских фашистско-сатанинских властей" выражается в обстреле мирных безоружных граждан. Глава региона также обвинил в лицемерии Запад, который поставляет снаряды 155-го калибра "якобы только для боевых задач и огня по военным объектам".
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР был днем траура.
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Карякин возложил цветы к месту гибели людей после обстрела Донецка
Вчера, 20:57
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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