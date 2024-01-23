https://ria.ru/20240123/donetsk-1922862079.html

Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом

Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом - РИА Новости, 23.01.2024

Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом и выразил соболезнования жителям ДНР РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:17

2024-01-23T00:17

2024-01-23T00:17

донецк

донецкая народная республика

кировский район

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 23 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал обстрел Донецка чудовищным терактом и выразил соболезнования жителям ДНР "От имени жителей Чеченской Республики и от себя лично выражаю соболезнования жителям Донецкой Народной Республики в связи с чудовищным терактом ВСУ. Жертвами артобстрела накануне в Донецке стали обычные мирные граждане, которые в этот день просто вышли на улицы своего свободного города", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что смелость "украинских фашистско-сатанинских властей" выражается в обстреле мирных безоружных граждан. Глава региона также обвинил в лицемерии Запад, который поставляет снаряды 155-го калибра "якобы только для боевых задач и огня по военным объектам". Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР был днем траура.

https://rsport.ria.ru/20240122/karyakin-1922846871.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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донецк, донецкая народная республика, кировский район, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, в мире