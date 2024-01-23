https://ria.ru/20240123/covid-19-1922908003.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,9 процента

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,9 процента - РИА Новости, 23.01.2024

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,9 процента

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 6,9%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:07

2024-01-23T11:07

2024-01-23T11:07

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768869612_0:162:3113:1913_1920x0_80_0_0_6dd09ebbbd9cbe36e202868b3b9eeb25.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 6,9%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе в 16 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 248 человек с коронавирусом, что на 13,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах России, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 29 629 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 25,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю с 15 по 21 января 141 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240116/koronavirus-1921604450.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии