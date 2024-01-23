https://ria.ru/20240123/covid-19-1922908003.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,9 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,9 процента - РИА Новости, 23.01.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,9 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 6,9%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:07
2024-01-23T11:07
2024-01-23T11:07
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 6,9%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе в 16 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 248 человек с коронавирусом, что на 13,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах России, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 29 629 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 25,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю с 15 по 21 января 141 человек, уточнили в оперштабе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,9 процента
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,9 процента
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 6,9%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе в 16 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 248 человек с коронавирусом, что на 13,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах России, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 29 629 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 25,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю с 15 по 21 января 141 человек, уточнили в оперштабе.
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