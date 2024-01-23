Чехия скоро избавится от зависимости от энергосырья из России, заявил Фиала
Премьер Чехии Фиала: Прага скоро не будет зависеть от энергосырья из России
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в самое ближайшее время страна полностью избавится от зависимости от российского энергосырья.
"В ситуации с газом это практически уже почти осуществлено. Мы имеем достаточные запасы газа и обеспечили контроль над газовой инфраструктурой в стране", - заявил Фиала на конференции "Эффективная энергетика", добавив, что газ в ближайшие годы будет играть в чешской энергетике определяющую роль.
При этом Фиала напомнил о том, что Чехия с осени прошлого года получает из разных стран сжиженный природный газ (СПГ) через СПГ-терминал в Нидерландах, в котором арендовала часть мощностей. С 2027 года подобным образом будут осуществляться поставки СПГ для Чехии посредством ныне строящегося терминала в Германии.
Фиала заявил, что идет работа по увеличению пропускных мощностей трубопровода ТАL, по которому газ поступает в республику с юга Европы.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.