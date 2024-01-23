Рейтинг@Mail.ru
Чехия скоро избавится от зависимости от энергосырья из России, заявил Фиала - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 23.01.2024 (обновлено: 14:03 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/chekhiya-1922962712.html
Чехия скоро избавится от зависимости от энергосырья из России, заявил Фиала
Чехия скоро избавится от зависимости от энергосырья из России, заявил Фиала - РИА Новости, 23.01.2024
Чехия скоро избавится от зависимости от энергосырья из России, заявил Фиала
Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в самое ближайшее время страна полностью избавится от зависимости от российского энергосырья. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:02
2024-01-23T14:03
россия
чехия
москва
владимир путин
петр фиала
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850128928_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_f773cb613ae9b5266e0a3fa3f530ad71.jpg
ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в самое ближайшее время страна полностью избавится от зависимости от российского энергосырья. "В ситуации с газом это практически уже почти осуществлено. Мы имеем достаточные запасы газа и обеспечили контроль над газовой инфраструктурой в стране", - заявил Фиала на конференции "Эффективная энергетика", добавив, что газ в ближайшие годы будет играть в чешской энергетике определяющую роль. При этом Фиала напомнил о том, что Чехия с осени прошлого года получает из разных стран сжиженный природный газ (СПГ) через СПГ-терминал в Нидерландах, в котором арендовала часть мощностей. С 2027 года подобным образом будут осуществляться поставки СПГ для Чехии посредством ныне строящегося терминала в Германии. Фиала заявил, что идет работа по увеличению пропускных мощностей трубопровода ТАL, по которому газ поступает в республику с юга Европы. По словам премьера, в 2025 году Чехия планирует избавиться от зависимости от российской нефти. Одновременно идет процесс замены поставщиков топлива для чешских АЭС. До сих пор поставщиком была топливная дивизия госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231220/ugroza-1917103239.html
https://ria.ru/20231123/pavel-1911229320.html
россия
чехия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850128928_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_a6f38a1bdde62a99fc6caa94491acdbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чехия, москва, владимир путин, петр фиала, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, в мире
Россия, Чехия, Москва, Владимир Путин, Петр Фиала, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ, В мире
Чехия скоро избавится от зависимости от энергосырья из России, заявил Фиала

Премьер Чехии Фиала: Прага скоро не будет зависеть от энергосырья из России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в самое ближайшее время страна полностью избавится от зависимости от российского энергосырья.
"В ситуации с газом это практически уже почти осуществлено. Мы имеем достаточные запасы газа и обеспечили контроль над газовой инфраструктурой в стране", - заявил Фиала на конференции "Эффективная энергетика", добавив, что газ в ближайшие годы будет играть в чешской энергетике определяющую роль.
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
ВС Чехии назвали Россию потенциальным военным противником
20 декабря 2023, 23:06
При этом Фиала напомнил о том, что Чехия с осени прошлого года получает из разных стран сжиженный природный газ (СПГ) через СПГ-терминал в Нидерландах, в котором арендовала часть мощностей. С 2027 года подобным образом будут осуществляться поставки СПГ для Чехии посредством ныне строящегося терминала в Германии.
Фиала заявил, что идет работа по увеличению пропускных мощностей трубопровода ТАL, по которому газ поступает в республику с юга Европы.
По словам премьера, в 2025 году Чехия планирует избавиться от зависимости от российской нефти. Одновременно идет процесс замены поставщиков топлива для чешских АЭС. До сих пор поставщиком была топливная дивизия госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Подготовка к конфликту". Президент Чехии высказался о России
23 ноября 2023, 08:34
 
РоссияЧехияМоскваВладимир ПутинПетр ФиалаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала