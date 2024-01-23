https://ria.ru/20240123/chekhiya-1922962712.html

Чехия скоро избавится от зависимости от энергосырья из России, заявил Фиала

Чехия скоро избавится от зависимости от энергосырья из России, заявил Фиала - РИА Новости, 23.01.2024

Чехия скоро избавится от зависимости от энергосырья из России, заявил Фиала

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в самое ближайшее время страна полностью избавится от зависимости от российского энергосырья. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:02

2024-01-23T14:02

2024-01-23T14:03

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ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в самое ближайшее время страна полностью избавится от зависимости от российского энергосырья. "В ситуации с газом это практически уже почти осуществлено. Мы имеем достаточные запасы газа и обеспечили контроль над газовой инфраструктурой в стране", - заявил Фиала на конференции "Эффективная энергетика", добавив, что газ в ближайшие годы будет играть в чешской энергетике определяющую роль. При этом Фиала напомнил о том, что Чехия с осени прошлого года получает из разных стран сжиженный природный газ (СПГ) через СПГ-терминал в Нидерландах, в котором арендовала часть мощностей. С 2027 года подобным образом будут осуществляться поставки СПГ для Чехии посредством ныне строящегося терминала в Германии. Фиала заявил, что идет работа по увеличению пропускных мощностей трубопровода ТАL, по которому газ поступает в республику с юга Европы. По словам премьера, в 2025 году Чехия планирует избавиться от зависимости от российской нефти. Одновременно идет процесс замены поставщиков топлива для чешских АЭС. До сих пор поставщиком была топливная дивизия госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231220/ugroza-1917103239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чехия, москва, владимир путин, петр фиала, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, в мире