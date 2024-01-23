https://ria.ru/20240123/chekhiya-1922861942.html

МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе

МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе - РИА Новости, 23.01.2024

МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе

Глава МИД Чехии Ян Липавский на встрече руководителей дипведомств стран ЕС выступил с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Европе лишь в РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:15

2024-01-23T00:15

2024-01-23T00:15

чехия

прага

европа

ян липавский

евросоюз

шенгенская зона

в мире

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ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский на встрече руководителей дипведомств стран ЕС выступил с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Европе лишь в пределах границ той страны, в которой они аккредитованы, сообщило агентство ЧТК. "Глава чешской дипломатии Ян Липавский выступил перед своими коллегами из других стран ЕС с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Чехия стремится включить это требование в 13-й пакет санкций против РФ, который в настоящее время готовит Евросоюз. Прага сейчас собирает поддержку для своего предложения", - говорится в сообщении. Ранее британская газета Financial Times (FT) сообщила, что Чехия внесла предложение о выдаче российским дипломатам таких виз и видов на жительство, которые позволяли бы им передвигаться лишь в пределах той страны, где они непосредственно аккредитованы для работы. По данным FT, Чехия пыталась внести это предложение в 12-й пакет антироссийских санкций, но не получила должной поддержки. Теперь, как пишет агентство ЧТК, Прага попытается узаконить это правило в 13-м санкционном пакете.

https://ria.ru/20231220/ugroza-1917103239.html

чехия

прага

европа

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чехия, прага, европа, ян липавский, евросоюз, шенгенская зона, в мире