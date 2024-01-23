Рейтинг@Mail.ru
МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/chekhiya-1922861942.html
МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе - РИА Новости, 23.01.2024
МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
Глава МИД Чехии Ян Липавский на встрече руководителей дипведомств стран ЕС выступил с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Европе лишь в РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:15
2024-01-23T00:15
чехия
прага
европа
ян липавский
евросоюз
шенгенская зона
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848745842_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_ff7f60bab45d0107468f658c0138088b.jpg
ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский на встрече руководителей дипведомств стран ЕС выступил с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Европе лишь в пределах границ той страны, в которой они аккредитованы, сообщило агентство ЧТК. "Глава чешской дипломатии Ян Липавский выступил перед своими коллегами из других стран ЕС с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Чехия стремится включить это требование в 13-й пакет санкций против РФ, который в настоящее время готовит Евросоюз. Прага сейчас собирает поддержку для своего предложения", - говорится в сообщении. Ранее британская газета Financial Times (FT) сообщила, что Чехия внесла предложение о выдаче российским дипломатам таких виз и видов на жительство, которые позволяли бы им передвигаться лишь в пределах той страны, где они непосредственно аккредитованы для работы. По данным FT, Чехия пыталась внести это предложение в 12-й пакет антироссийских санкций, но не получила должной поддержки. Теперь, как пишет агентство ЧТК, Прага попытается узаконить это правило в 13-м санкционном пакете.
https://ria.ru/20231220/ugroza-1917103239.html
чехия
прага
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848745842_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c168413b073294d664e61709f82d669f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чехия, прага, европа, ян липавский, евросоюз, шенгенская зона, в мире
Чехия, Прага, Европа, Ян Липавский, Евросоюз, Шенгенская зона, В мире
МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе

Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский на встрече руководителей дипведомств стран ЕС выступил с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Европе лишь в пределах границ той страны, в которой они аккредитованы, сообщило агентство ЧТК.
"Глава чешской дипломатии Ян Липавский выступил перед своими коллегами из других стран ЕС с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Чехия стремится включить это требование в 13-й пакет санкций против РФ, который в настоящее время готовит Евросоюз. Прага сейчас собирает поддержку для своего предложения", - говорится в сообщении.
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
ВС Чехии назвали Россию потенциальным военным противником
20 декабря 2023, 23:06
Ранее британская газета Financial Times (FT) сообщила, что Чехия внесла предложение о выдаче российским дипломатам таких виз и видов на жительство, которые позволяли бы им передвигаться лишь в пределах той страны, где они непосредственно аккредитованы для работы. По данным FT, Чехия пыталась внести это предложение в 12-й пакет антироссийских санкций, но не получила должной поддержки. Теперь, как пишет агентство ЧТК, Прага попытается узаконить это правило в 13-м санкционном пакете.
 
ЧехияПрагаЕвропаЯн ЛипавскийЕвросоюзШенгенская зонаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала