https://ria.ru/20240123/braki-1922964418.html

В Госдуме призвали обезопасить россиян от фиктивных браков с иностранцами

В Госдуме призвали обезопасить россиян от фиктивных браков с иностранцами - РИА Новости, 23.01.2024

В Госдуме призвали обезопасить россиян от фиктивных браков с иностранцами

Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости инициативу о предотвращении фиктивных браков с иностранцами, поддержал предложение и... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:06

2024-01-23T14:06

2024-01-23T14:06

госдума рф

никита чаплин

единая россия

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости инициативу о предотвращении фиктивных браков с иностранцами, поддержал предложение и заявил, что нужно обезопасить россиян от этого явления. Правительство России поддержало законопроект, направленный на предотвращение фиктивных браков иностранцев, данная инициатива устанавливает двухлетний минимальный срок в течение которого иностранец должен прожить в браке с россиянкой, чтобы получить в упрощенном порядке вид на жительство, об этом пишет "Российская газета". Чаплин отметил, что сейчас интернет переполнен объявлениями и предложениями сделать гражданство и вид на жительство за внушительную сумму, иностранцы заключают брак, платят за это деньги, а далее могут возникнуть серьезные последствия: иностранец может недобросовестно повести себя и претендовать на имущество. Также, по его словам, участились случаи, когда мигранты нападают даже на школьников. "Инициатива устанавливает вполне реальный и достижимый срок для получения в упрощенном порядке вида на жительство - два года. Другой вариант - пара должна вместе воспитывать ребенка. Это очень важная корректировка закона… И мы должны урегулировать закон так, чтобы обезопасить наших граждан, но и не препятствовать получению гражданства людям, которые действительно честно заключают брак и заводят детей в нашей стране", - пояснил он.

https://ria.ru/20240119/migranty-1922408333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, никита чаплин, единая россия, россия