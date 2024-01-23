https://ria.ru/20240123/braki-1922964418.html
В Госдуме призвали обезопасить россиян от фиктивных браков с иностранцами
В Госдуме призвали обезопасить россиян от фиктивных браков с иностранцами - РИА Новости, 23.01.2024
В Госдуме призвали обезопасить россиян от фиктивных браков с иностранцами
Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости инициативу о предотвращении фиктивных браков с иностранцами, поддержал предложение и... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:06
2024-01-23T14:06
2024-01-23T14:06
госдума рф
никита чаплин
единая россия
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости инициативу о предотвращении фиктивных браков с иностранцами, поддержал предложение и заявил, что нужно обезопасить россиян от этого явления. Правительство России поддержало законопроект, направленный на предотвращение фиктивных браков иностранцев, данная инициатива устанавливает двухлетний минимальный срок в течение которого иностранец должен прожить в браке с россиянкой, чтобы получить в упрощенном порядке вид на жительство, об этом пишет "Российская газета". Чаплин отметил, что сейчас интернет переполнен объявлениями и предложениями сделать гражданство и вид на жительство за внушительную сумму, иностранцы заключают брак, платят за это деньги, а далее могут возникнуть серьезные последствия: иностранец может недобросовестно повести себя и претендовать на имущество. Также, по его словам, участились случаи, когда мигранты нападают даже на школьников. "Инициатива устанавливает вполне реальный и достижимый срок для получения в упрощенном порядке вида на жительство - два года. Другой вариант - пара должна вместе воспитывать ребенка. Это очень важная корректировка закона… И мы должны урегулировать закон так, чтобы обезопасить наших граждан, но и не препятствовать получению гражданства людям, которые действительно честно заключают брак и заводят детей в нашей стране", - пояснил он.
https://ria.ru/20240119/migranty-1922408333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, никита чаплин, единая россия, россия
Госдума РФ, Никита Чаплин, Единая Россия, Россия
В Госдуме призвали обезопасить россиян от фиктивных браков с иностранцами
Чаплин: интернет переполнен предложениями о фиктивном браке от иностранцев
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости инициативу о предотвращении фиктивных браков с иностранцами, поддержал предложение и заявил, что нужно обезопасить россиян от этого явления.
Правительство России
поддержало законопроект, направленный на предотвращение фиктивных браков иностранцев, данная инициатива устанавливает двухлетний минимальный срок в течение которого иностранец должен прожить в браке с россиянкой, чтобы получить в упрощенном порядке вид на жительство, об этом пишет "Российская газета".
Чаплин отметил, что сейчас интернет переполнен объявлениями и предложениями сделать гражданство и вид на жительство за внушительную сумму, иностранцы заключают брак, платят за это деньги, а далее могут возникнуть серьезные последствия: иностранец может недобросовестно повести себя и претендовать на имущество. Также, по его словам, участились случаи, когда мигранты нападают даже на школьников.
"Инициатива устанавливает вполне реальный и достижимый срок для получения в упрощенном порядке вида на жительство - два года. Другой вариант - пара должна вместе воспитывать ребенка. Это очень важная корректировка закона… И мы должны урегулировать закон так, чтобы обезопасить наших граждан, но и не препятствовать получению гражданства людям, которые действительно честно заключают брак и заводят детей в нашей стране", - пояснил он.
Мигрантам создадут цифровые профили