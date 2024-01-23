https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1923021235.html
Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве
Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве - РИА Новости, 23.01.2024
Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве
Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе № 6 в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:35
2024-01-23T16:35
2024-01-23T16:53
елена блиновская
онк
сизо-6
алексей мельников
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе № 6 в Москве, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников."Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть", — сказал он.Задержанной, как и всем, доступны ежедневные прогулки и библиотека, отметил собеседник агентства.Члены ОНК Москвы сегодня посетили Блиновскую.Накануне суд отправил ее в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.Кроме того, накануне следствие предъявило Блиновской новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html
https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922782446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена блиновская, онк, сизо-6, алексей мельников, москва
Елена Блиновская, ОНК, СИЗО-6, Алексей Мельников, Москва
Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве
Блиновскую поместили в карантинную камеру СИЗО-6 в Москве
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе № 6 в Москве, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«
"Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6
, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть", — сказал он.
Задержанной, как и всем, доступны ежедневные прогулки и библиотека, отметил собеседник агентства.
Члены ОНК
Москвы сегодня посетили Блиновскую.
Адвокат Блиновской опровергла слухи о полном погашении долгов блогершей
Накануне суд отправил ее в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.
Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.
По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК
подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.
Кроме того, накануне следствие предъявило Блиновской новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста