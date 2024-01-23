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Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве - РИА Новости, 23.01.2024
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16:35 23.01.2024 (обновлено: 16:53 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1923021235.html
Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве
Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве - РИА Новости, 23.01.2024
Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве
Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе № 6 в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:35
2024-01-23T16:53
елена блиновская
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе № 6 в Москве, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников."Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть", — сказал он.Задержанной, как и всем, доступны ежедневные прогулки и библиотека, отметил собеседник агентства.Члены ОНК Москвы сегодня посетили Блиновскую.Накануне суд отправил ее в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.Кроме того, накануне следствие предъявило Блиновской новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html
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елена блиновская, онк, сизо-6, алексей мельников, москва
Елена Блиновская, ОНК, СИЗО-6, Алексей Мельников, Москва
Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве

Блиновскую поместили в карантинную камеру СИЗО-6 в Москве

© РИА НовостиЕлена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы
© РИА Новости
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе № 6 в Москве, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«
"Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть", — сказал он.
Задержанной, как и всем, доступны ежедневные прогулки и библиотека, отметил собеседник агентства.
Члены ОНК Москвы сегодня посетили Блиновскую.
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Накануне суд отправил ее в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.
Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.
По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.
Кроме того, накануне следствие предъявило Блиновской новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы, 22 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Елена БлиновскаяОНКСИЗО-6Алексей МельниковМосква
 
 
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