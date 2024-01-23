https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1923021235.html

Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве

Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве - РИА Новости, 23.01.2024

Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве

Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе № 6 в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:35

2024-01-23T16:35

2024-01-23T16:53

елена блиновская

онк

сизо-6

алексей мельников

москва

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе № 6 в Москве, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников."Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть", — сказал он.Задержанной, как и всем, доступны ежедневные прогулки и библиотека, отметил собеседник агентства.Члены ОНК Москвы сегодня посетили Блиновскую.Накануне суд отправил ее в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.Кроме того, накануне следствие предъявило Блиновской новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html

https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922782446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

елена блиновская, онк, сизо-6, алексей мельников, москва