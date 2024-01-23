https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1922953708.html
Московский омбудсмен планирует посетить Блиновскую в СИЗО в феврале
Московский омбудсмен планирует посетить Блиновскую в СИЗО в феврале - РИА Новости, 23.01.2024
Московский омбудсмен планирует посетить Блиновскую в СИЗО в феврале
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить блогера Елену Блиновскую в СИЗО в феврале. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:24
2024-01-23T13:24
2024-01-23T13:28
происшествия
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елена блиновская
татьяна потяева
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить блогера Елену Блиновскую в СИЗО в феврале. В понедельник замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую в СИЗО из-за нарушения ею условий домашнего ареста. Прокуратура Москвы позднее в Telegram-канале уточнила, что блогер после решения суда помещена в СИЗО-6. "Да, планируем", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить Блиновскую в СИЗО. Она отметила, что посещение запланировано на начало февраля. "Королева марафонов" Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Накануне следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922782446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, елена блиновская, татьяна потяева, сизо-6
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Татьяна Потяева, СИЗО-6
Московский омбудсмен планирует посетить Блиновскую в СИЗО в феврале
Омбудсмен Москвы Потяева планирует посетить блогера Блиновскую в СИЗО в феврале
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить блогера Елену Блиновскую в СИЗО в феврале.
В понедельник замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую
в СИЗО из-за нарушения ею условий домашнего ареста. Прокуратура Москвы позднее в Telegram-канале уточнила, что блогер после решения суда помещена в СИЗО-6
.
"Да, планируем", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить Блиновскую в СИЗО.
Она отметила, что посещение запланировано на начало февраля.
"Королева марафонов" Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Накануне следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста