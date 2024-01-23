https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1922953708.html

Московский омбудсмен планирует посетить Блиновскую в СИЗО в феврале

Московский омбудсмен планирует посетить Блиновскую в СИЗО в феврале - РИА Новости, 23.01.2024

Московский омбудсмен планирует посетить Блиновскую в СИЗО в феврале

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить блогера Елену Блиновскую в СИЗО в феврале. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:24

2024-01-23T13:24

2024-01-23T13:28

происшествия

москва

елена блиновская

татьяна потяева

сизо-6

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922807639_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_571daac4ceec4ddf6ed0d0b727adbd6e.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить блогера Елену Блиновскую в СИЗО в феврале. В понедельник замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую в СИЗО из-за нарушения ею условий домашнего ареста. Прокуратура Москвы позднее в Telegram-канале уточнила, что блогер после решения суда помещена в СИЗО-6. "Да, планируем", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить Блиновскую в СИЗО. Она отметила, что посещение запланировано на начало февраля. "Королева марафонов" Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Накануне следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922782446.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, елена блиновская, татьяна потяева, сизо-6