https://ria.ru/20240123/blagoustroystvo-1923054501.html

В МО благоустроят подходы более чем к 20 ж/д станциям в 2024 году

В МО благоустроят подходы более чем к 20 ж/д станциям в 2024 году - РИА Новости, 23.01.2024

В МО благоустроят подходы более чем к 20 ж/д станциям в 2024 году

В 2024 году в Московской области запланировано благоустройство более чем 20 подходов к ж/д станциям. Работы проведут в 15 округах, в частности в Дмитрове,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:15

2024-01-23T18:15

2024-01-23T18:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В 2024 году в Московской области запланировано благоустройство более чем 20 подходов к ж/д станциям. Работы проведут в 15 округах, в частности в Дмитрове, Коломне, Люберцах и Наро-Фоминске. Об этом сообщил телеканал "360".В 2023 году благоустроили подходы к 33 ж/д станциям в 17 округах, уточнили в региональном минтрансе.В рамках обеспечения безопасности жителей и гостей региона продолжат проводить комплекс специальных мер, в том числе ремонтировать и строить ж/д переходы, устанавливать камеры, оборудовать ограждения вдоль ж/д путей.Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году завершится строительство двух крупных дорожных объектов. Это Пироговская хорда в Мытищах и участок трассы от Ленинского городского округа до Люберец.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)