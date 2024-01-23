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В МО благоустроят подходы более чем к 20 ж/д станциям в 2024 году - РИА Новости, 23.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:15 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/blagoustroystvo-1923054501.html
В МО благоустроят подходы более чем к 20 ж/д станциям в 2024 году
В МО благоустроят подходы более чем к 20 ж/д станциям в 2024 году - РИА Новости, 23.01.2024
В МО благоустроят подходы более чем к 20 ж/д станциям в 2024 году
В 2024 году в Московской области запланировано благоустройство более чем 20 подходов к ж/д станциям. Работы проведут в 15 округах, в частности в Дмитрове,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:15
2024-01-23T18:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В 2024 году в Московской области запланировано благоустройство более чем 20 подходов к ж/д станциям. Работы проведут в 15 округах, в частности в Дмитрове, Коломне, Люберцах и Наро-Фоминске. Об этом сообщил телеканал "360".В 2023 году благоустроили подходы к 33 ж/д станциям в 17 округах, уточнили в региональном минтрансе.В рамках обеспечения безопасности жителей и гостей региона продолжат проводить комплекс специальных мер, в том числе ремонтировать и строить ж/д переходы, устанавливать камеры, оборудовать ограждения вдоль ж/д путей.Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году завершится строительство двух крупных дорожных объектов. Это Пироговская хорда в Мытищах и участок трассы от Ленинского городского округа до Люберец.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО благоустроят подходы более чем к 20 ж/д станциям в 2024 году

© РИА Новости / Илья НаймушинВид из кабины пассажирского электропоезда
Вид из кабины пассажирского электропоезда - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В 2024 году в Московской области запланировано благоустройство более чем 20 подходов к ж/д станциям. Работы проведут в 15 округах, в частности в Дмитрове, Коломне, Люберцах и Наро-Фоминске. Об этом сообщил телеканал "360".
В 2023 году благоустроили подходы к 33 ж/д станциям в 17 округах, уточнили в региональном минтрансе.
В рамках обеспечения безопасности жителей и гостей региона продолжат проводить комплекс специальных мер, в том числе ремонтировать и строить ж/д переходы, устанавливать камеры, оборудовать ограждения вдоль ж/д путей.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году завершится строительство двух крупных дорожных объектов. Это Пироговская хорда в Мытищах и участок трассы от Ленинского городского округа до Люберец.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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