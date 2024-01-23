https://ria.ru/20240123/biznesmen-1922899795.html
Бизнесмен из Сочи рассказал, как отправляет деньги в зону спецоперации
Бизнесмен из Сочи рассказал, как отправляет деньги в зону спецоперации - РИА Новости, 23.01.2024
Бизнесмен из Сочи рассказал, как отправляет деньги в зону спецоперации
Владелец строительной фирмы в Сочи Фело Сукиасян рассказал РИА Новости, что периодически отправляет деньги участникам специальной военной операции и планирует... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:27
2024-01-23T10:27
2024-01-23T10:27
надежные люди
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922898076_60:0:3701:2048_1920x0_80_0_0_f0e5cd170342b3cf72789f659f377414.jpg
СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Владелец строительной фирмы в Сочи Фело Сукиасян рассказал РИА Новости, что периодически отправляет деньги участникам специальной военной операции и планирует открыть спортивный клуб для их детей. Помощь предприниматель оказывает совместно с благотворительным фондом поддержки участников боевых действий и вооруженных конфликтов "Воин-интернационалист", который организует сбор гуманитарных посылок. "Скидывал личные денежные средства несколько раз. По личным соображениям не хочу озвучивать суммы. Считаю, это некорректным. Делал от души и не для пиара и буду продолжать делать", - рассказал Сукиасян. Помимо финансовой помощи бизнесмен планирует организовать тренировки для детей мобилизованных сочинцев в своем спортивном клубе, поэтому сейчас принимает участие в нескольких городских инициативных группах. "Участвую в организации помощи с союзом ветеранов СВО по городу Сочи и молодежным парламентом при городском собрании города, который занимается вопросами льготных тренировок в негосударственных спортивных организациях для детей участников СВО", - отметил собеседник агентства. Как сообщила РИА Новости председатель молодежного парламента при городском собрании Сочи Нана Михайлова, на средства, которые перечислял Сукиасян, была собрана часть гуманитарной помощи. "Феликс давал деньги в разное время, у нас было целые четыре поездки (в новые регионы России - ред.). Эти деньги пошли плюсом к нашим, мы закупали и отвозили и лекарства, и вещи гражданские, и сладости, и обувь, и бензопилы, генераторы, эвакуационные носилки, нефтепродукты для двигателей, маскировочные сети", - сказала Михайлова.
https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922880041.html
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922723471.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922898076_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_f664edefa1c99e36e3c15a8bbf638b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край
Надежные люди, Сочи, Краснодарский край
Бизнесмен из Сочи рассказал, как отправляет деньги в зону спецоперации
Бизнесмен из Сочи отправляет деньги на СВО и хочет открыть клуб для детей бойцов
СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Владелец строительной фирмы в Сочи Фело Сукиасян рассказал РИА Новости, что периодически отправляет деньги участникам специальной военной операции и планирует открыть спортивный клуб для их детей.
Помощь предприниматель оказывает совместно с благотворительным фондом поддержки участников боевых действий и вооруженных конфликтов "Воин-интернационалист", который организует сбор гуманитарных посылок.
"Скидывал личные денежные средства несколько раз. По личным соображениям не хочу озвучивать суммы. Считаю, это некорректным. Делал от души и не для пиара и буду продолжать делать", - рассказал Сукиасян.
Помимо финансовой помощи бизнесмен планирует организовать тренировки для детей мобилизованных сочинцев в своем спортивном клубе, поэтому сейчас принимает участие в нескольких городских инициативных группах.
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО
"Участвую в организации помощи с союзом ветеранов СВО по городу Сочи и молодежным парламентом при городском собрании города, который занимается вопросами льготных тренировок в негосударственных спортивных организациях для детей участников СВО", - отметил собеседник агентства.
Как сообщила РИА Новости председатель молодежного парламента при городском собрании Сочи Нана Михайлова, на средства, которые перечислял Сукиасян, была собрана часть гуманитарной помощи.
"Феликс давал деньги в разное время, у нас было целые четыре поездки (в новые регионы России
- ред.). Эти деньги пошли плюсом к нашим, мы закупали и отвозили и лекарства, и вещи гражданские, и сладости, и обувь, и бензопилы, генераторы, эвакуационные носилки, нефтепродукты для двигателей, маскировочные сети", - сказала Михайлова.
Нижегородский зоопарк передал гуманитарную помощь бойцам СВО