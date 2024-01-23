https://ria.ru/20240123/biznesmen-1922899795.html

Бизнесмен из Сочи рассказал, как отправляет деньги в зону спецоперации

Бизнесмен из Сочи рассказал, как отправляет деньги в зону спецоперации - РИА Новости, 23.01.2024

Бизнесмен из Сочи рассказал, как отправляет деньги в зону спецоперации

Владелец строительной фирмы в Сочи Фело Сукиасян рассказал РИА Новости, что периодически отправляет деньги участникам специальной военной операции и планирует... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:27

2024-01-23T10:27

2024-01-23T10:27

надежные люди

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Владелец строительной фирмы в Сочи Фело Сукиасян рассказал РИА Новости, что периодически отправляет деньги участникам специальной военной операции и планирует открыть спортивный клуб для их детей. Помощь предприниматель оказывает совместно с благотворительным фондом поддержки участников боевых действий и вооруженных конфликтов "Воин-интернационалист", который организует сбор гуманитарных посылок. "Скидывал личные денежные средства несколько раз. По личным соображениям не хочу озвучивать суммы. Считаю, это некорректным. Делал от души и не для пиара и буду продолжать делать", - рассказал Сукиасян. Помимо финансовой помощи бизнесмен планирует организовать тренировки для детей мобилизованных сочинцев в своем спортивном клубе, поэтому сейчас принимает участие в нескольких городских инициативных группах. "Участвую в организации помощи с союзом ветеранов СВО по городу Сочи и молодежным парламентом при городском собрании города, который занимается вопросами льготных тренировок в негосударственных спортивных организациях для детей участников СВО", - отметил собеседник агентства. Как сообщила РИА Новости председатель молодежного парламента при городском собрании Сочи Нана Михайлова, на средства, которые перечислял Сукиасян, была собрана часть гуманитарной помощи. "Феликс давал деньги в разное время, у нас было целые четыре поездки (в новые регионы России - ред.). Эти деньги пошли плюсом к нашим, мы закупали и отвозили и лекарства, и вещи гражданские, и сладости, и обувь, и бензопилы, генераторы, эвакуационные носилки, нефтепродукты для двигателей, маскировочные сети", - сказала Михайлова.

https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922880041.html

https://ria.ru/20240122/pomosch-1922723471.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, краснодарский край