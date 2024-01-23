Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ и АСИ соберут бизнес-проекты для нового экономического цикла - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
12:37 23.01.2024 (обновлено: 12:43 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/biznes-proekty-1922941979.html
ВЭБ и АСИ соберут бизнес-проекты для нового экономического цикла
ВЭБ и АСИ соберут бизнес-проекты для нового экономического цикла - РИА Новости, 23.01.2024
ВЭБ и АСИ соберут бизнес-проекты для нового экономического цикла
Новые идеи в рамках стратегических бизнес-миссий ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили в Липецке; в их числе проекты в сфере медицины,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:37
2024-01-23T12:43
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
вэб.рф (вэб)
игорь шувалов
липецк
твой бизнес
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922941239_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_ab79080ee8e6cf84112b6dba7c301cb3.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новые идеи в рамках стратегических бизнес-миссий ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили в Липецке; в их числе проекты в сфере медицины, туризма, технологического предпринимательства, а также предложения, посвященные решению актуальных проблем региона, сообщает пресс-служба госкорпорации. Как сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, по итогам миссий с АСИ в регионы и и многомесячной работы на ВДНХ госкорпорация вместе с регионами будет готовиться к реализации повестки нового экономического цикла. "Наша основная функция - предоставить средства для развития вместе с коммерческими банками", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ. Капитала требуется много, он есть на рынке, он есть в субъектах (не у всех), но собрать проекты со всеми возможными источниками финансирования – задача сложная, но у ВЭБа это получится, выразил уверенность глава госкорпорации. Сейчас ВЭБ проходит очередной этап трансформации. Планируется сделать команду более компактной, более эффективной. "К маю хотим обновить свою стратегию. Конечно же, эта стратегия будет отражать основные направления указа президента о национальных приоритетах. Мы взаимодействуем с Максимом Станиславовичем Орешкиным и вот эти бизнес-сессии проводим вместе с АСИ. Чуть позже к нам присоединится Светлана Витальевна (Чупшева – прим. ред.), потому что одновременно мы готовим форум "Сильные идеи для нового времени", - сообщил Шувалов. Цель стратегических бизнес-миссий АСИ И ВЭБ.РФ - выбор регионов с потенциалом роста экономики, поиск точек роста, выбор того, что может быть масштабировано на всю страну, применение к выбранным трекам мировых и региональных трендов, помощь в реализации. Все это для того, чтобы развить экономику всей страны, достичь технологического суверенитета. Подобные миссии уже состоялись в Калининграде и Великом Новгороде, уточняется в сообщении. Как отметил Шувалов, ВЭБ предлагает софинансировать программу обучения для управленцев муниципалитетов Липецкой области по теме гостеприимства и в целом по городскому развитию.
https://ria.ru/20240115/kachestvo_zhizni-1921450730.html
https://ria.ru/20240112/postroit-1921042303.html
россия
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922941239_29:45:1107:853_1920x0_80_0_0_c369e4241bdd79eea2f43c5269c6b78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб), игорь шувалов, липецк, твой бизнес – новости
Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Игорь Шувалов, Липецк, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

ВЭБ и АСИ соберут бизнес-проекты для нового экономического цикла

© Фото пресс-службы ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
© Фото пресс-службы ВЭБ.РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новые идеи в рамках стратегических бизнес-миссий ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили в Липецке; в их числе проекты в сфере медицины, туризма, технологического предпринимательства, а также предложения, посвященные решению актуальных проблем региона, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Как сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, по итогам миссий с АСИ в регионы и и многомесячной работы на ВДНХ госкорпорация вместе с регионами будет готовиться к реализации повестки нового экономического цикла. "Наша основная функция - предоставить средства для развития вместе с коммерческими банками", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ дал управленцам рецепты по повышению качества жизни в городах - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
ВЭБ.РФ дал управленцам рецепты по повышению качества жизни в городах
15 января, 18:48
Капитала требуется много, он есть на рынке, он есть в субъектах (не у всех), но собрать проекты со всеми возможными источниками финансирования – задача сложная, но у ВЭБа это получится, выразил уверенность глава госкорпорации.
Сейчас ВЭБ проходит очередной этап трансформации. Планируется сделать команду более компактной, более эффективной. "К маю хотим обновить свою стратегию. Конечно же, эта стратегия будет отражать основные направления указа президента о национальных приоритетах. Мы взаимодействуем с Максимом Станиславовичем Орешкиным и вот эти бизнес-сессии проводим вместе с АСИ. Чуть позже к нам присоединится Светлана Витальевна (Чупшева – прим. ред.), потому что одновременно мы готовим форум "Сильные идеи для нового времени", - сообщил Шувалов.
Цель стратегических бизнес-миссий АСИ И ВЭБ.РФ - выбор регионов с потенциалом роста экономики, поиск точек роста, выбор того, что может быть масштабировано на всю страну, применение к выбранным трекам мировых и региональных трендов, помощь в реализации. Все это для того, чтобы развить экономику всей страны, достичь технологического суверенитета. Подобные миссии уже состоялись в Калининграде и Великом Новгороде, уточняется в сообщении.
Как отметил Шувалов, ВЭБ предлагает софинансировать программу обучения для управленцев муниципалитетов Липецкой области по теме гостеприимства и в целом по городскому развитию.
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
ВЭБ.РФ предлагает построить на Валдае туркомплекс и крупный спа-центр
12 января, 19:30
 
Твой бизнесРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Игорь ШуваловЛипецкТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала