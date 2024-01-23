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ВЭБ и АСИ соберут бизнес-проекты для нового экономического цикла

ВЭБ и АСИ соберут бизнес-проекты для нового экономического цикла - РИА Новости, 23.01.2024

ВЭБ и АСИ соберут бизнес-проекты для нового экономического цикла

Новые идеи в рамках стратегических бизнес-миссий ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили в Липецке; в их числе проекты в сфере медицины,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:37

2024-01-23T12:37

2024-01-23T12:43

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новые идеи в рамках стратегических бизнес-миссий ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили в Липецке; в их числе проекты в сфере медицины, туризма, технологического предпринимательства, а также предложения, посвященные решению актуальных проблем региона, сообщает пресс-служба госкорпорации. Как сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, по итогам миссий с АСИ в регионы и и многомесячной работы на ВДНХ госкорпорация вместе с регионами будет готовиться к реализации повестки нового экономического цикла. "Наша основная функция - предоставить средства для развития вместе с коммерческими банками", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ. Капитала требуется много, он есть на рынке, он есть в субъектах (не у всех), но собрать проекты со всеми возможными источниками финансирования – задача сложная, но у ВЭБа это получится, выразил уверенность глава госкорпорации. Сейчас ВЭБ проходит очередной этап трансформации. Планируется сделать команду более компактной, более эффективной. "К маю хотим обновить свою стратегию. Конечно же, эта стратегия будет отражать основные направления указа президента о национальных приоритетах. Мы взаимодействуем с Максимом Станиславовичем Орешкиным и вот эти бизнес-сессии проводим вместе с АСИ. Чуть позже к нам присоединится Светлана Витальевна (Чупшева – прим. ред.), потому что одновременно мы готовим форум "Сильные идеи для нового времени", - сообщил Шувалов. Цель стратегических бизнес-миссий АСИ И ВЭБ.РФ - выбор регионов с потенциалом роста экономики, поиск точек роста, выбор того, что может быть масштабировано на всю страну, применение к выбранным трекам мировых и региональных трендов, помощь в реализации. Все это для того, чтобы развить экономику всей страны, достичь технологического суверенитета. Подобные миссии уже состоялись в Калининграде и Великом Новгороде, уточняется в сообщении. Как отметил Шувалов, ВЭБ предлагает софинансировать программу обучения для управленцев муниципалитетов Липецкой области по теме гостеприимства и в целом по городскому развитию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб), игорь шувалов, липецк, твой бизнес – новости