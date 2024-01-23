https://ria.ru/20240123/biobezopasnost-1922907225.html

В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности

В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности - РИА Новости, 23.01.2024

В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что странам СНГ целесообразно подумать над вопросами обеспечения региональной биобезопасности с РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:04

2024-01-23T11:04

2024-01-23T11:18

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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что странам СНГ целесообразно подумать над вопросами обеспечения региональной биобезопасности с формированием соответствующей правовой базы на фоне активности США в этой сфере у границ Содружества."Мы настроены на тесное сотрудничество в сфере обеспечения биобезопасности (в ходе председательства РФ в СНГ в 2024 году – ред.). Данное направление приобрело особое значение на фоне вскрывшихся фактов военно-биологической деятельности США, нарушения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По полученным сведениям, они указывают на создание при содействии Пентагона и связанных с ним организаций компонентов биооружия в непосредственной близости от границ Содружества", - сказал Панкин в Минске на заседании постпредов СНГ."Предлагаем вместе подумать над расширением системы региональной биологической безопасности, включая формирование соответствующей правовой базы", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20231207/riski-1914272959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, снг, в мире