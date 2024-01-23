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В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности - РИА Новости, 23.01.2024
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11:04 23.01.2024 (обновлено: 11:18 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/biobezopasnost-1922907225.html
В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности
В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности - РИА Новости, 23.01.2024
В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что странам СНГ целесообразно подумать над вопросами обеспечения региональной биобезопасности с РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:04
2024-01-23T11:18
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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что странам СНГ целесообразно подумать над вопросами обеспечения региональной биобезопасности с формированием соответствующей правовой базы на фоне активности США в этой сфере у границ Содружества."Мы настроены на тесное сотрудничество в сфере обеспечения биобезопасности (в ходе председательства РФ в СНГ в 2024 году – ред.). Данное направление приобрело особое значение на фоне вскрывшихся фактов военно-биологической деятельности США, нарушения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По полученным сведениям, они указывают на создание при содействии Пентагона и связанных с ним организаций компонентов биооружия в непосредственной близости от границ Содружества", - сказал Панкин в Минске на заседании постпредов СНГ."Предлагаем вместе подумать над расширением системы региональной биологической безопасности, включая формирование соответствующей правовой базы", - добавил замминистра.
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сша, россия, снг, в мире
США, Россия, СНГ, В мире
В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности

В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности из-за США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что странам СНГ целесообразно подумать над вопросами обеспечения региональной биобезопасности с формированием соответствующей правовой базы на фоне активности США в этой сфере у границ Содружества.
"Мы настроены на тесное сотрудничество в сфере обеспечения биобезопасности (в ходе председательства РФ в СНГ в 2024 году – ред.). Данное направление приобрело особое значение на фоне вскрывшихся фактов военно-биологической деятельности США, нарушения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По полученным сведениям, они указывают на создание при содействии Пентагона и связанных с ним организаций компонентов биооружия в непосредственной близости от границ Содружества", - сказал Панкин в Минске на заседании постпредов СНГ.
"Предлагаем вместе подумать над расширением системы региональной биологической безопасности, включая формирование соответствующей правовой базы", - добавил замминистра.
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