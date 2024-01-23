https://ria.ru/20240123/biobezopasnost-1922907225.html
В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности
В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности - РИА Новости, 23.01.2024
В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что странам СНГ целесообразно подумать над вопросами обеспечения региональной биобезопасности с РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:04
2024-01-23T11:04
2024-01-23T11:18
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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что странам СНГ целесообразно подумать над вопросами обеспечения региональной биобезопасности с формированием соответствующей правовой базы на фоне активности США в этой сфере у границ Содружества."Мы настроены на тесное сотрудничество в сфере обеспечения биобезопасности (в ходе председательства РФ в СНГ в 2024 году – ред.). Данное направление приобрело особое значение на фоне вскрывшихся фактов военно-биологической деятельности США, нарушения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По полученным сведениям, они указывают на создание при содействии Пентагона и связанных с ним организаций компонентов биооружия в непосредственной близости от границ Содружества", - сказал Панкин в Минске на заседании постпредов СНГ."Предлагаем вместе подумать над расширением системы региональной биологической безопасности, включая формирование соответствующей правовой базы", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20231207/riski-1914272959.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, снг, в мире
В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности
В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности из-за США
МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что странам СНГ целесообразно подумать над вопросами обеспечения региональной биобезопасности с формированием соответствующей правовой базы на фоне активности США в этой сфере у границ Содружества.
"Мы настроены на тесное сотрудничество в сфере обеспечения биобезопасности (в ходе председательства РФ в СНГ в 2024 году – ред.). Данное направление приобрело особое значение на фоне вскрывшихся фактов военно-биологической деятельности США, нарушения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По полученным сведениям, они указывают на создание при содействии Пентагона
и связанных с ним организаций компонентов биооружия в непосредственной близости от границ Содружества", - сказал Панкин в Минске
на заседании постпредов СНГ.
"Предлагаем вместе подумать над расширением системы региональной биологической безопасности, включая формирование соответствующей правовой базы", - добавил замминистра.
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