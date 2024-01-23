https://ria.ru/20240123/belorussiya-1922946817.html

Белоруссия нарастит силы РЭБ на западной границе из-за группировки НАТО

Белоруссия нарастит силы РЭБ на западной границе из-за группировки НАТО - РИА Новости, 23.01.2024

Белоруссия нарастит силы РЭБ на западной границе из-за группировки НАТО

Белоруссия наращивает силы радиоэлектронной борьбы на западной границе из-за усиления группировки ВВС НАТО в регионе, заявил председатель белорусского Генштаба... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:53

2024-01-23T12:53

2024-01-23T16:24

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белоруссия

нато

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МИНСК, 23 янв — РИА Новости. Белоруссия наращивает силы радиоэлектронной борьбы на западной границе из-за усиления группировки ВВС НАТО в регионе, заявил председатель белорусского Генштаба Виктор Гулевич, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Вооруженные силы принимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, сил и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов-нарушителей, а также по воздействию на них", — сказал он.Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что для противодействия стране готовятся отряды в "Польше, Литве, балтийских государствах". По его словам, в Минске знают "бойцов этих отрядов", которые готовы воевать против собственной страны.Из-за этого Лукашенко поручил военным и лично министру обороны Белоруссии уделить особое внимание охране границ.Ночью президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва и Польша планируют провести в апреле учения в так называемом Сувалкском коридоре, который разделяет Белоруссию и Калининградскую область. Кроме того, он подчеркнул, что этот район также входит в стратегические планы НАТО.Помимо этого, в четверг главнокомандующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи объявил о старте на следующей неделе "крупнейших за последние десятилетия" учений альянса Steadfast Defender 2024. В них задействуют около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев.

https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922653470.html

https://ria.ru/20230818/belorussiya-1890815084.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, нато