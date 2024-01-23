Белоруссия нарастит силы РЭБ на западной границе из-за группировки НАТО
Белоруссия нарастит силы РЭБ на западной границе из-за группировки ВВС НАТО
Комплекс РЭБ Минобороны Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 23 янв — РИА Новости. Белоруссия наращивает силы радиоэлектронной борьбы на западной границе из-за усиления группировки ВВС НАТО в регионе, заявил председатель белорусского Генштаба Виктор Гулевич, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
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"Вооруженные силы принимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, сил и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов-нарушителей, а также по воздействию на них", — сказал он.
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что для противодействия стране готовятся отряды в "Польше, Литве, балтийских государствах". По его словам, в Минске знают "бойцов этих отрядов", которые готовы воевать против собственной страны.
Из-за этого Лукашенко поручил военным и лично министру обороны Белоруссии уделить особое внимание охране границ.
Ночью президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва и Польша планируют провести в апреле учения в так называемом Сувалкском коридоре, который разделяет Белоруссию и Калининградскую область. Кроме того, он подчеркнул, что этот район также входит в стратегические планы НАТО.
Помимо этого, в четверг главнокомандующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи объявил о старте на следующей неделе "крупнейших за последние десятилетия" учений альянса Steadfast Defender 2024. В них задействуют около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев.