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Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми - РИА Новости, 23.01.2024
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16:26 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/bayden-1923017151.html
Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми
Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми - РИА Новости, 23.01.2024
Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми
Удивляться тому, что президент США Джо Байден видит, здоровается и общается с незримыми для остальных "мёртвыми" не нужно, - он благодарит их за голоса на... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:26
2024-01-23T16:26
в мире
сша
россия
джо байден
мария захарова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Удивляться тому, что президент США Джо Байден видит, здоровается и общается с незримыми для остальных "мёртвыми" не нужно, - он благодарит их за голоса на прошлых выборах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Байден обратился по фамилии к своему министру здравоохранения Ксавьеру Бесерре, хотя того не было среди присутствующих. До этого американский президент столкнулся с похожей ситуацией: рассказывал, как сфотографировался с конгрессвумен, но потом сам вспомнил, что она находится в другом штате. "Вот все удивляются, что Байден видит мёртвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами. Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал", - написала Захарова.
https://ria.ru/20240123/bayden-1922875741.html
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в мире, сша, россия, джо байден, мария захарова
В мире, США, Россия, Джо Байден, Мария Захарова
Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми

Захарова: Байден благодарит невидимых остальным мертвых за голоса на выборах

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Удивляться тому, что президент США Джо Байден видит, здоровается и общается с незримыми для остальных "мёртвыми" не нужно, - он благодарит их за голоса на прошлых выборах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Байден обратился по фамилии к своему министру здравоохранения Ксавьеру Бесерре, хотя того не было среди присутствующих. До этого американский президент столкнулся с похожей ситуацией: рассказывал, как сфотографировался с конгрессвумен, но потом сам вспомнил, что она находится в другом штате.
"Вот все удивляются, что Байден видит мёртвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами. Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал", - написала Захарова.
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В миреСШАРоссияДжо БайденМария Захарова
 
 
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