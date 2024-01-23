https://ria.ru/20240123/bayden-1923017151.html
Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми
Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми - РИА Новости, 23.01.2024
Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми
Удивляться тому, что президент США Джо Байден видит, здоровается и общается с незримыми для остальных "мёртвыми" не нужно, - он благодарит их за голоса на... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:26
2024-01-23T16:26
2024-01-23T16:26
в мире
сша
россия
джо байден
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Удивляться тому, что президент США Джо Байден видит, здоровается и общается с незримыми для остальных "мёртвыми" не нужно, - он благодарит их за голоса на прошлых выборах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Байден обратился по фамилии к своему министру здравоохранения Ксавьеру Бесерре, хотя того не было среди присутствующих. До этого американский президент столкнулся с похожей ситуацией: рассказывал, как сфотографировался с конгрессвумен, но потом сам вспомнил, что она находится в другом штате. "Вот все удивляются, что Байден видит мёртвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами. Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал", - написала Захарова.
https://ria.ru/20240123/bayden-1922875741.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джо байден, мария захарова
В мире, США, Россия, Джо Байден, Мария Захарова
Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми
Захарова: Байден благодарит невидимых остальным мертвых за голоса на выборах