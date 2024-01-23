https://ria.ru/20240123/bayden-1923017151.html

Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми

Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми - РИА Новости, 23.01.2024

Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми

Удивляться тому, что президент США Джо Байден видит, здоровается и общается с незримыми для остальных "мёртвыми" не нужно, - он благодарит их за голоса на... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:26

2024-01-23T16:26

2024-01-23T16:26

в мире

сша

россия

джо байден

мария захарова

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Удивляться тому, что президент США Джо Байден видит, здоровается и общается с незримыми для остальных "мёртвыми" не нужно, - он благодарит их за голоса на прошлых выборах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Байден обратился по фамилии к своему министру здравоохранения Ксавьеру Бесерре, хотя того не было среди присутствующих. До этого американский президент столкнулся с похожей ситуацией: рассказывал, как сфотографировался с конгрессвумен, но потом сам вспомнил, что она находится в другом штате. "Вот все удивляются, что Байден видит мёртвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами. Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал", - написала Захарова.

https://ria.ru/20240123/bayden-1922875741.html

сша

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, джо байден, мария захарова