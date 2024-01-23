Байден оконфузился и опозорил Карин Жан-Пьер
DM: Байден перепутал двух министров после слов пресс-секретаря о его здоровье
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился, перепутав двух глав федеральных министерств "спустя мгновения" после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что с ментальным здоровьем главы государства все в порядке, пишет The Daily Mail.
Как отмечает издание, во время совещания 81-летний Байден перепутал главу министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру, что стало "крайней оговоркой на фоне внимания к его возрасту".
Американский лидер поблагодарил своего советника по "гендерной политике" Джен Кляйн, после чего выразил благодарность Бесерре, который, по словам Байдена, сидел "рядом с ней". Однако, как указывает издание, рядом с Кляйн был министр внутренней безопасности Майоркас, в то время как Бесерра, по информации Белого дома, вообще принимал участие в мероприятии по видеосвязи.
"Сбой", как пишет таблоид, произошел "всего через несколько минут" после того, как Жан-Пьер в ходе традиционного брифинга в Белом доме выступила в защиту ментального здоровья шефа. Отвечая на вопрос журналиста Fox News, который затронул тему скепсиса американцев в отношении умственных способностей Байдена, пресс-секретарь посоветовала "посмотреть на то, что этот президент сделал за последние три года".
Вопрос был задан в контексте недавнего социологического опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos, согласно которому уровень одобрения Байдена достиг 15-летнего минимума. Сравнивая нынешнего главу Белого дома и экс-президента Дональда Трампа, лишь 28% респондентов указали, что Байден обладает необходимой "остротой ума для эффективной работы президентом", против 47% у Трампа. Кроме того, всего 28% согласились, что у Байдена достаточно физического здоровья для этой должности против 57% у Трампа.