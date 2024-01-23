https://ria.ru/20240123/bashkortostan-1923029954.html
Свыше тысячи человек в Башкортостане занялись бизнесом по соцподдержке
Свыше тысячи человек в Башкортостане занялись бизнесом по соцподдержке - РИА Новости, 23.01.2024
Свыше тысячи человек в Башкортостане занялись бизнесом по соцподдержке
В Башкортостане более 1,1 тысячи человек стали предпринимателями благодаря адресной социальной поддержке, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:05
2024-01-23T17:05
2024-01-23T17:05
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Башкортостане более 1,1 тысячи человек стали предпринимателями благодаря адресной социальной поддержке, сообщает пресс-служба правительства республики. Свыше четверти соцконтрактов в минувшем году заключили на ведение предпринимательской деятельности. При поддержке государства в рамках только этой программы – адресной социальной поддержки – в 2023 году открыли бизнес 1115 жителей республики. Они получили финансовую помощь на общую сумму 383 миллиона рублей, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Всего в прошедшем году по разным направлениям было заключено 4924 социальных контракта. "Объем произведенных выплат за год составил 731 миллион рублей, выделенные средства освоены в полном объеме. Почти столько же средств будет направлено на реализацию программы адресной социальной поддержки и в 2024 году. Отмечу, что развитие бизнеса вот уже второй год является одним из наиболее востребованных направлений", - сказала министр семьи, труда и соцподдержки населения Башкортостана Ленара Иванова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что чаще всего участники программы реализовывают бизнес-идеи в области бьюти-индустрии, клининга и химчистки, фотографии, сфере юридических услуг, а также ремонтно-строительных работ и бухгалтерских услуг. По информации пресс-службы, самое главное отличие выплаты по социальному контракту от обычного пособия в том, что это целевые деньги, то есть стартовый капитал от государства предоставляется с определенной целью, под конкретную задачу. Так, на осуществление предпринимательской деятельности в рамках адресной соцподдержки выделяется до 350 тысяч рублей. Начинающий собственное дело участник программы может направить эти средства на покупку оборудования и материалов. Консультации по вопросам участия в программе возможно получить во всех филиалах республиканского центра социальной поддержки населения, центрах занятости населения, центрах "Семья" и офисах МФЦ.
https://ria.ru/20240123/gospodderzhka-1922952818.html
https://ria.ru/20240123/grant-1922942515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Башкортостан
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Башкортостане более 1,1 тысячи человек стали предпринимателями благодаря адресной социальной поддержке, сообщает пресс-служба правительства республики.
Свыше четверти соцконтрактов в минувшем году заключили на ведение предпринимательской деятельности. При поддержке государства в рамках только этой программы – адресной социальной поддержки – в 2023 году открыли бизнес 1115 жителей республики.
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Они получили финансовую помощь на общую сумму 383 миллиона рублей, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Всего в прошедшем году по разным направлениям было заключено 4924 социальных контракта.
"Объем произведенных выплат за год составил 731 миллион рублей, выделенные средства освоены в полном объеме. Почти столько же средств будет направлено на реализацию программы адресной социальной поддержки и в 2024 году. Отмечу, что развитие бизнеса вот уже второй год является одним из наиболее востребованных направлений", - сказала министр семьи, труда и соцподдержки населения Башкортостана Ленара Иванова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что чаще всего участники программы реализовывают бизнес-идеи в области бьюти-индустрии, клининга и химчистки, фотографии, сфере юридических услуг, а также ремонтно-строительных работ и бухгалтерских услуг.
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По информации пресс-службы, самое главное отличие выплаты по социальному контракту от обычного пособия в том, что это целевые деньги, то есть стартовый капитал от государства предоставляется с определенной целью, под конкретную задачу. Так, на осуществление предпринимательской деятельности в рамках адресной соцподдержки выделяется до 350 тысяч рублей. Начинающий собственное дело участник программы может направить эти средства на покупку оборудования и материалов.
Консультации по вопросам участия в программе возможно получить во всех филиалах республиканского центра социальной поддержки населения, центрах занятости населения, центрах "Семья" и офисах МФЦ.