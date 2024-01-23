https://ria.ru/20240123/barrikady-1922980626.html

Во Франции два человека погибли при наезде авто на баррикады фермеров

Во Франции два человека погибли при наезде авто на баррикады фермеров - РИА Новости, 23.01.2024

Во Франции два человека погибли при наезде авто на баррикады фермеров

Женщина и ее 14-летняя дочь во Франции стали жертвами наезда автомобиля на баррикады фермеров, блокирующих автотрассы в знак протеста против политики... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:57

2024-01-23T14:57

2024-01-23T15:02

в мире

франция

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ПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Женщина и ее 14-летняя дочь во Франции стали жертвами наезда автомобиля на баррикады фермеров, блокирующих автотрассы в знак протеста против политики правительства, сообщил телеканал BFMTV. "14-летний подросток, тяжело раненный в ходе ДТП, которое стоило жизни ее матери, скончалась от полученных травм", - сообщили телеканалу в прокуратуре. Отец, также получивший тяжелые травмы, находится в отделении интенсивной терапии. Ранее президент Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) Арно Руссо сообщил, что трое активистов попали в ДТП в департаменте Арьеж региона Окситания на юге Франции, где фермеры блокируют автотрассу в знак протеста против политики правительства. Водителя в возрасте 44-лет, а также троих человек, находившихся в протаранившей баррикады машине, поместили под стражу. Отмечается, что тесты на алкоголь и наркотики сидевшего за рулем мужчины отрицательны. Начато расследование по статьям "непредумышленное убийство" и "нанесение тяжкого вреда здоровью". Как сообщил префект департамента, баррикады в Арьеже были сняты в знак солидарности с жертвами происшествия. С четверга фермеры в регионе Окситания продолжают блокировать автотрассы. Шоссе А64 заблокировано тракторами, стогами сена и кучами навоза. Продолжается блокада подъездов к АЭС Гольфеш. По призыву профсоюзов протесты фермеров постепенно распространяются на всю страну. По сообщению телеканала BFMTV, во вторник около сотни транспортных средств, а также 30 тракторов заблокировали автотрассу А7 в департаменте Дром к югу от Лиона. Профсоюз Jeunes Agriculteurs призвал блокировать автодорогу А16 в коммуне Бове региона О-де-Франс, где расположен один из трех парижских аэропортов. Шоссе А62 блокировано на уровне коммуны Ажен в департаменте Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания. Протестные акции продолжаются в районе Байонны на трассе А63 в обоих направлениях. Профсоюзы призвали устроить забастовку напротив префектуры департамента Приморские Альпы в Ницце в ближайшую пятницу. Накануне профсоюзы фермеров заявили, что намерены продолжать протесты "всю неделю, и так долго, как это будет необходимо". Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон велел префектам провести встречи с бастующими фермерами и выслушать их требования на фоне продолжающихся забастовок аграриев в стране. Как сообщали СМИ, Макрон опасается стихийного роста протестного движения французских фермеров и возникновения нового социального движения по типу "желтых жилетов".

https://ria.ru/20240121/protest-1922657106.html

https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920190842.html

https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция