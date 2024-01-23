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СМИ: в Турции решили проблему переводов из России для экспортеров текстиля - РИА Новости, 23.01.2024
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10:24 23.01.2024 (обновлено: 10:48 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/bank-1922899207.html
СМИ: в Турции решили проблему переводов из России для экспортеров текстиля
СМИ: в Турции решили проблему переводов из России для экспортеров текстиля - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: в Турции решили проблему переводов из России для экспортеров текстиля
Проблема денежных переводов из России частично решена для турецких экспортеров текстиля, другие сферы находятся в ожидании, сообщила газета Ekonomim со ссылкой... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:24
2024-01-23T10:48
экономика
россия
турция
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Проблема денежных переводов из России частично решена для турецких экспортеров текстиля, другие сферы находятся в ожидании, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники. Газета ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны; по его словам, вопрос с частными банками может решится к 25 января. "Согласно полученной информации, оплата за экспорт в Россию текстильной, готовой одежды, обуви и пищевой промышленности начала поступать через Emlak Participation Bank. Представители сектора, с которыми мы побеседовали на эту тему, сообщили, что представители профильного министерства приняли меры после того, как участились проблемы с денежными переводами из России, и что в настоящее время переводы начали осуществляться через банк Emlak Katılım", - пишет издание. Уточняется, что на данный момент проблема решена для четырех секторов, автомобильный и машиностроительный секторы находятся в ожидании. Источник в банковской сфере в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что проблема с финансовыми операциями присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. Собеседник агентства подчеркнул, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия
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экономика, россия, турция
Экономика, Россия, Турция
СМИ: в Турции решили проблему переводов из России для экспортеров текстиля

Ekonomim: определен банк для переводов из РФ для турецких экспортеров текстиля

© AP Photo / Francisco SecoМужчины тянут тележку с товарами на уличном рынке в Стамбуле, Турция
Мужчины тянут тележку с товарами на уличном рынке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчины тянут тележку с товарами на уличном рынке в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Проблема денежных переводов из России частично решена для турецких экспортеров текстиля, другие сферы находятся в ожидании, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники.
Газета ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны; по его словам, вопрос с частными банками может решится к 25 января.
"Согласно полученной информации, оплата за экспорт в Россию текстильной, готовой одежды, обуви и пищевой промышленности начала поступать через Emlak Participation Bank. Представители сектора, с которыми мы побеседовали на эту тему, сообщили, что представители профильного министерства приняли меры после того, как участились проблемы с денежными переводами из России, и что в настоящее время переводы начали осуществляться через банк Emlak Katılım", - пишет издание.
Уточняется, что на данный момент проблема решена для четырех секторов, автомобильный и машиностроительный секторы находятся в ожидании.
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Источник в банковской сфере в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что проблема с финансовыми операциями присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. Собеседник агентства подчеркнул, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
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