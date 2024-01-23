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При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека - РИА Новости, 23.01.2024
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15:28 23.01.2024 (обновлено: 15:45 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/azerbaydzhan-1922995570.html
При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека
При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека - РИА Новости, 23.01.2024
При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека
Три человека пострадали в результате взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:28
2024-01-23T15:45
азербайджан
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БАКУ, 23 янв – РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре страны.Ранее во вторник о взрыве сообщило местное издание Oxu.az."Двадцать третьего января около 15:00 (14:00 мск) в городскую прокуратуру Ширвана поступила информация о взрыве в ООО "Ширванский Аразский завод", подведомственном министерству оборонной промышленности Азербайджана. Установлено, что в результате инцидента три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос агентства.
https://ria.ru/20240115/zhertvy-1921515925.html
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азербайджан, в мире, ширван
Азербайджан, В мире, Ширван
При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека

При взрыве на заводе Миноборонпрома в Азербайджане пострадали три человека

© Фото : МЧС АзербайджанаПожар в Азербайджане
Пожар в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : МЧС Азербайджана
Пожар в Азербайджане. Архивное фото
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БАКУ, 23 янв – РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре страны.
Ранее во вторник о взрыве сообщило местное издание Oxu.az.
"Двадцать третьего января около 15:00 (14:00 мск) в городскую прокуратуру Ширвана поступила информация о взрыве в ООО "Ширванский Аразский завод", подведомственном министерству оборонной промышленности Азербайджана. Установлено, что в результате инцидента три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос агентства.
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