https://ria.ru/20240123/azerbaydzhan-1922995570.html
При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека
При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека - РИА Новости, 23.01.2024
При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека
Три человека пострадали в результате взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:28
2024-01-23T15:28
2024-01-23T15:45
азербайджан
в мире
ширван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564908250_0:42:868:530_1920x0_80_0_0_b72ac8bb5f11ffc2e35b1d159eaee93b.jpg
БАКУ, 23 янв – РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре страны.Ранее во вторник о взрыве сообщило местное издание Oxu.az."Двадцать третьего января около 15:00 (14:00 мск) в городскую прокуратуру Ширвана поступила информация о взрыве в ООО "Ширванский Аразский завод", подведомственном министерству оборонной промышленности Азербайджана. Установлено, что в результате инцидента три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос агентства.
https://ria.ru/20240115/zhertvy-1921515925.html
азербайджан
ширван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564908250_0:0:868:651_1920x0_80_0_0_458f35e2fec1d07caaa8fd4b13480de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, в мире, ширван
Азербайджан, В мире, Ширван
При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека
При взрыве на заводе Миноборонпрома в Азербайджане пострадали три человека