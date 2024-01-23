https://ria.ru/20240123/azerbaydzhan-1922995570.html

При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека

При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека - РИА Новости, 23.01.2024

При взрыве на заводе в Азербайджане пострадали три человека

Три человека пострадали в результате взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:28

2024-01-23T15:28

2024-01-23T15:45

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ширван

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БАКУ, 23 янв – РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре страны.Ранее во вторник о взрыве сообщило местное издание Oxu.az."Двадцать третьего января около 15:00 (14:00 мск) в городскую прокуратуру Ширвана поступила информация о взрыве в ООО "Ширванский Аразский завод", подведомственном министерству оборонной промышленности Азербайджана. Установлено, что в результате инцидента три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос агентства.

https://ria.ru/20240115/zhertvy-1921515925.html

азербайджан

ширван

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, в мире, ширван