https://ria.ru/20240123/avtomobili-1923019513.html

Полиция Владивостока проверяет информацию о забросанных яйцами автомобилях

Полиция Владивостока проверяет информацию о забросанных яйцами автомобилях - РИА Новости, 23.01.2024

Полиция Владивостока проверяет информацию о забросанных яйцами автомобилях

Полиция проверяет информацию об автомобилях, которые испачкал неизвестный в районе жилого комплекса во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:32

2024-01-23T16:32

2024-01-23T16:32

происшествия

авто

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об автомобилях, которые испачкал неизвестный в районе жилого комплекса во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Ранее в соцсетях разошлись фото автомобилей, заляпанных, предположительно, яйцами. Утверждалось, что неизвестный, забросавший иномарки яйцами, якобы так мстит владельцам, чьи авто перегородили подъездные пожарные пути во дворе дома в районе Патрокла во Владивостоке. "Сотрудники полиции во Владивостоке проверяют информацию, опубликованную в соцсетях, о гражданине, который испачкал автомобили, припаркованные на придомовой территории жилого комплекса в Первомайском районе", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в полицию не поступало заявлений по данному факту.

https://ria.ru/20231225/sk-1917852861.html

владивосток

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происшествия, авто, владивосток