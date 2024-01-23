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Полиция Владивостока проверяет информацию о забросанных яйцами автомобилях - РИА Новости, 23.01.2024
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16:32 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/avtomobili-1923019513.html
Полиция Владивостока проверяет информацию о забросанных яйцами автомобилях
Полиция Владивостока проверяет информацию о забросанных яйцами автомобилях - РИА Новости, 23.01.2024
Полиция Владивостока проверяет информацию о забросанных яйцами автомобилях
Полиция проверяет информацию об автомобилях, которые испачкал неизвестный в районе жилого комплекса во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:32
2024-01-23T16:32
происшествия
авто
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об автомобилях, которые испачкал неизвестный в районе жилого комплекса во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Ранее в соцсетях разошлись фото автомобилей, заляпанных, предположительно, яйцами. Утверждалось, что неизвестный, забросавший иномарки яйцами, якобы так мстит владельцам, чьи авто перегородили подъездные пожарные пути во дворе дома в районе Патрокла во Владивостоке. "Сотрудники полиции во Владивостоке проверяют информацию, опубликованную в соцсетях, о гражданине, который испачкал автомобили, припаркованные на придомовой территории жилого комплекса в Первомайском районе", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в полицию не поступало заявлений по данному факту.
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происшествия, авто, владивосток
Происшествия, Авто, Владивосток
Полиция Владивостока проверяет информацию о забросанных яйцами автомобилях

Полиция Владивостока проверяет информацию о неизвестном, испачкавшем автомобили

© фото очевидцаАвтомобили, которые испачкал неизвестный во Владивостоке
Автомобили, которые испачкал неизвестный во Владивостоке
© фото очевидца
Автомобили, которые испачкал неизвестный во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об автомобилях, которые испачкал неизвестный в районе жилого комплекса во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее в соцсетях разошлись фото автомобилей, заляпанных, предположительно, яйцами. Утверждалось, что неизвестный, забросавший иномарки яйцами, якобы так мстит владельцам, чьи авто перегородили подъездные пожарные пути во дворе дома в районе Патрокла во Владивостоке.
«
"Сотрудники полиции во Владивостоке проверяют информацию, опубликованную в соцсетях, о гражданине, который испачкал автомобили, припаркованные на придомовой территории жилого комплекса в Первомайском районе", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в полицию не поступало заявлений по данному факту.
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ПроисшествияАвтоВладивосток
 
 
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